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Başakşehir rahat turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile Göztepe karşılaştı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 20:53
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi 3 golle yenen Başakşehir rahat turladı

Başakşehir rahat turladı
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Başakşehir, evinde Spor Toto 1.Lig ekibi Göztepe ile karşılaştı. 

Başakşehir, mücadeleyi 3-1 yendi ve adını Son 16 turuna yazdırdı.

Başakşehir'in gollerini 21. ve 24. dakikalarda Serdar Gürler ve 37. dakikada Okaka kaydetti.

Göztepe'nin tek golü ise 73.dakikada İzzet Furkan Malak'tan geldi.

Mücadelede 2 gol 1 asistle oynayan Serdar Gürler yıldızlaştı.

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