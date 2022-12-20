Başakşehir rahat turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Başakşehir, evinde Spor Toto 1.Lig ekibi Göztepe ile karşılaştı.
Başakşehir, mücadeleyi 3-1 yendi ve adını Son 16 turuna yazdırdı.
Başakşehir'in gollerini 21. ve 24. dakikalarda Serdar Gürler ve 37. dakikada Okaka kaydetti.
Göztepe'nin tek golü ise 73.dakikada İzzet Furkan Malak'tan geldi.
Mücadelede 2 gol 1 asistle oynayan Serdar Gürler yıldızlaştı.
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