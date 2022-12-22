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Adana Demirspor'dan Bakayoko bombası. İtalyan basınından flaş iddia

Adana Demirspor, Milan'da kiralık olarak forma giyen Tiemoue Bakayoko'yu kadrosuna katmak istiyor.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 11:30
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İtalyan basınından flaş iddia. Adana Demirspor'dan Bakayoko bombası

Adana Demirspor'dan Bakayoko bombası. İtalyan basınından flaş iddia
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Adana Demirspor'un, Milan'da kiralık oynayan ve bonservisi Chelsea'de olan Tieomue Bakayoko'nun peşinde olduğu belirtildi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Akdeniz ekibinin uluslararası tecrübesi olan bir orta saha oyuncusu aradığı ve masanın üzerindeki ismin Bakayoko olduğu belirtildi.

28 yaşındaki futbolcunun Milan'da teknik direktör Stefano Pioli'nin planları arasında yer almadığı ve bu nedenle Adana Demirspor için transferin imkansız olmadığı kaydedildi.

Akdeniz ekibinin ayrıca transfer için temaslarda bulunduğu aktarıldı.

5 MAÇTA İLK 11 OYNADI
Chelsea'den Milan'a 2 sezonluğuna kiralık olarak giden Bakayoko, bu sezon İtalyan ekibinde sadece 5 maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Milan'la kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fransız yıldızın, Chelsea ile kontratı ise 2024'e kadar devam ediyor.

CHELSEA 40 MİLYON EURO ÖDEDİ
Monaco'da büyük bir çıkış yakaladıktan sonra Chelsea'ye 2017 yazında 40 milyon euro'ya transfer olan Bakayoko'nun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

 

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