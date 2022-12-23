23 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklamalar

Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklamalar

Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 23:05
Takip Et

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklamalar

Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklamalar
+
Aa
-

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, Ümraniyespor maçından sonra "Bizim için değerli ve önemli bir üç puan oldu. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ümraniyespor ve Recep Hocayı da istek ve arzularından dolayı tebrik ediyorum.

Bundan sonraki süreçte onlara başarılar diliyorum. Bizim için değerli, önemli, ihtiyacımız olan bir galibiyetti, bütün oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Farklı Galatasaray yenilgisi nedeniyle kamp döneminin ilk döneminin kendileri için zorlu geçtiğini belirten Belözoğlu, şöyle konuştu:

"Moral olarak hepimizin düşük seviyede olduğu bir ilk etap kamp dönemi yaşadık. Bizim için kolay olmayan bir skorla kampa girdik. İlk etapta kendi aramızdaki değerlendirmelerle geçti. İkinci etap daha iyi geçti, oyuncular yüksek motivasyon ile kampa bağlandılar. Akabinde de istediğimiz oyun hazırlık maçlarında sinyalini vermişti. Son lig maçındaki durum hepimizin alışık olduğu bir durum değildi, bunun üstesinden gelebilecek gücümüz olduğunu biliyoruz.

Her şeyden önce iyi insanlardan oluşan bir takım olduğumuzu iyi bildiğim için oyuncularıma her zaman güvendim. Bugün kazanmak önemliydi. Kampta iyi bir ortam vardı bunun karşılığı oldu diye düşünüyorum. Üç kulvarda da yarışacak gücümüz olduğunu biz biliyoruz, bunu da sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekli maaşlarına yüzde kaç zam geliyor? Şimdi gözler emekli maaşlarında
1
﻿Emekli maaşlarına yüzde kaç zam geliyor? Şimdi gözler emekli maaşlarında
﻿Emekli maaşlarına yüzde kaç zam geliyor? Şimdi gözler emekli maaşlarında
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
2
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
﻿Benzine zam
3
﻿Benzine zam
﻿Benzine zam
﻿Meteoroloji gün vererek uyardı: 22 kent beyaz örtüye teslim olacak
4
﻿Meteoroloji gün vererek uyardı: 22 kent beyaz örtüye teslim olacak
﻿Meteoroloji gün vererek uyardı: 22 kent beyaz örtüye teslim olacak
﻿tv100 yayınında ‘asgari ücret’ tartışması. Yüzde 70'lik kesimin ‘fazla’ maaş aldığını iddia edince stüdyo karıştı
5
﻿tv100 yayınında ‘asgari ücret’ tartışması. Yüzde 70'lik kesimin ‘fazla’ maaş aldığını iddia edince stüdyo karıştı
﻿tv100 yayınında ‘asgari ücret’ tartışması. Yüzde 70'lik kesimin ‘fazla’ maaş aldığını iddia edince stüdyo karıştı
﻿Bankalar müşterilerini arayıp ahlak dışı istekte bulunuyor
6
﻿Bankalar müşterilerini arayıp ahlak dışı istekte bulunuyor
﻿Bankalar müşterilerini arayıp ahlak dışı istekte bulunuyor
﻿İstanbul'da ambulansa yol vermeyen trafik magandasına ceza yağdı
7
﻿İstanbul'da ambulansa yol vermeyen trafik magandasına ceza yağdı
﻿İstanbul'da ambulansa yol vermeyen trafik magandasına ceza yağdı
﻿Muğla'da çöp ev
﻿Muğla'da çöp ev
﻿Muğla'da çöp ev
﻿KKTC, pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek
﻿KKTC, pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek
﻿KKTC, pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek
﻿Hakkari'de 1 kilo 183 gram eroin yutan 2 şüpheli tutuklandı
﻿Hakkari'de 1 kilo 183 gram eroin yutan 2 şüpheli tutuklandı
﻿Hakkari'de 1 kilo 183 gram eroin yutan 2 şüpheli tutuklandı
﻿ABD'de kar fırtınası nedeniyle kıyı bölgeleri sular altında kaldı
﻿ABD'de kar fırtınası nedeniyle kıyı bölgeleri sular altında kaldı
﻿ABD'de kar fırtınası nedeniyle kıyı bölgeleri sular altında kaldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.