Başarı abidesi bir yaşam Hayrettin İvgin

03 Mayıs 1943'te Samsun - Vezirköprü'de doğan Hayrettin İvgin, Kuleli Askeri Lisesi'ni 1961'de bitirmiş, 1963'te Kara Harp Okulu son sınıfından ayrılıp Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünden 1966'da mezun olup lisans tamamlamıştır. İngiltere-Buckinghamshire'de faaliyetini sürdüren The Open University International Extension College'de uzaktan eğitim ve yaygın eğitim konusunda öğrenim görmüş (1975), Türkiye'de ilk Eğitim Teknoloğu unvanını alıp uzaktan eğitim ve eğitim teknolojisi konusunda görev yapan onbeş kişiden biri olmuştur.

Ortaokul ve liselerde edebiyat öğretmenliği ve müdürlüklerden sonra 1974-78 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığında, Mektupla Öğretim Merkezi (MÖM)'de, Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu (YAYKUR)'da Eğitim Teknoloğu Şube Müdürlüğü, Daire Başkan Yardımcılığı, Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, 1978-79 yılları arasında Açık Yüksek Okulda Müdür Yardımcılığı ve Edebiyat Öğretmenliği yapmış, 1979- 93 yılları arasında Kültür Bakanlığında Millî Folklor Araştırma Dairesi Başkan Yardımcılığı ve APK Kurulu Daire Başkanlığı ile Halk Kültürleri Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı görevlerinde iken 1993'te emekli olan Hayrettin İvgin, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Hayrettin İvgin'in, yayınlanmış yetmiş bir eseri ve iki bini aşkın sayıda da çeşitli konularda yazıları bulunmaktadır. Eğitim, şiir, edebiyat, folklor, halk edebiyatı, deneme, eleştiri, tanıtma, genel kültür, siyaset bilimi gibi konulardaki yazıları Türk Folkloru, Sivas Folkloru, Size, Millî Kültür, Türk Folklor Araştırmaları, Folklor/Edebiyat, Halk Kültürü, Tay, Kümbet, Erciyes, Ziya Gökalp, Kültür Sanat vb. pek çok dergide yayımlanmıştır.

"Radyo ve TV Programcılığı Sertifikası" bulunan İvgin, 1989-1990'da TRT Ankara Radyosunda "Folklorumuza Emek Verenler" programında uzmanlık yapmıştır (52 program), TRT TV'de 10 dizilik "Türk El Sanatları Belgeseli"nin yapımcılığında ve uzmanlığında bulunmuştur.

Yine TRT-TV'de yayımlanan 8 dizilik "Âşıklık ve Âşıklık Geleneğimiz" adlı belgeselin metin yazarlığını ve danışmanlığını yapmıştır. TV ve radyolarda yüzlerce programın ve belgeselin metin yazarlığını, uzmanlığını, prodüktörlüğünü ve danışmanlığını yapmış, bazılarında bizzat konuşmacı olarak bulunmuştur. Uzun bir süre bazı radyolarda kültür programları yapmıştır. En son yaptığı ve uzman olarak görev aldığı programlar, TRT-TSR'da "Türklerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma" adlı geleneklerle ilgili program, "İnci Mercan" adlı eğlence-eğitim programı ile "Perde Kurdum Şema Yaktım" adlı Karagöz programıdır. TSR'de 2010 ve 2011 yıllarında "Türkülerin Dilinden" programının hem danışmanlığını hem de konuşma uzmanlığını (104 program) yapmıştır. Bir televizyon kanalında bir süre devam eden "Raflardaki Kitaplar" programının yapımcılığında ve sunuculuğunda (13 Bölüm) bulunmuştur. TRT'de Televizyonda yayınlanan "Halk Hikâyeleri" adlı yapımın (13 Bölüm) metin yazarlığı görevini yürütmüştür. TRT televizyonlarında yayımlanan "Derin Kökler" programının danışmanlığı görevini yürütmüştür.

Hayrettin İvgin, 1988-1991 yıllarında Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği Repertuvar Kurulunun başkanlığında bulunmuş, 2012 - 2021 yıllarında TRT Türk Halk Müziği Repertuvar Kurulunun üyeliğini yapmıştır.

Başarı Belgeleri "Başarı Abidesi Bir Yaşam" dedirtecek derecede göz doldurmaktadır.

250'yi aşkın teşekkür, takdirname ve onur belgesi alan İvgin, çok önemli ödüllerin sahibidir. Bunlardan:

"İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü" (Folklor Araştırmaları Kurumu-1989), "Türk Şairleri Yüksek Sanat Ödülü" (Kastamonu Daday Kaymakamlığı-1987), "Halk Ozanlığı Emeği Geçenler Ödülü" (Halk Ozanları Vakfı-1984). "Halk Ozanlığı Geleneğine Hizmet Ödülü" (AŞDER-1995), "Mersin Kültür ve Sanatına Hizmet Ödülü" (Mersin Valiliği-1995), "Geleneksel Türk Tiyatrosuna Hizmet Ödülü" (UNIMA Türkiye Milli Merkezi-1998), "Samsun Kültür ve Sanatına Hizmet Ödülü" (Samsun Halk Ozanları ve Şairleri Derneği-2001), "Türk Dünyası Kültür ve Halk Bilimine Hizmet Ödülü" (Hüseyin Gazi Kültür Derneği-2006), "Türk Dünyasına Hizmet Uluslararası Ödülü" (Azerbaycan Vektör Milletlerarası İlim Merkezi-2007), "Türk Dünyasına Hizmet Uluslararası Altın Madalya Ödülü" (Azerbaycan Türk Dünyası Araştırmaları Uluslararası İlimler Akademisi-2008), "Türk Dünyası Edebiyatına Hizmet Ödülü" (KIBATEK-2010), "13. Süleyman Brina Uluslararası Balkanlar Türk Kültürüne Hizmet Ödülü" (Doğru Yol: Prizren/KOSOVA-2009), "Edebiyat Dalında Üstün Hizmet ve Başarı Ödülü" (İLESAM-2011), "Ahmet Tufan Şentürk Türk Şiirine Onur Ödülü" (Ankara-2010), "Şerefli Ömür Ödülü" (Azerbaycan Qayğı ve Himaye Fondu-2011), "Qızıl Qalem (Altın Kalem) Ödülü" (Azerbaycan Kitle İletişim Çalışanları Sendikalar Birliği-2011), "Ankara Kültürüne Hizmet Ödülü", (Ankara Kulübü- 2013), "Halk Bilimi Ödülü" (Motif Vakfı, 2014), "HAMOY Halk Bilimi Ödülü" (Halk Müziği Oyunları Araştırma Eğitim Derneği, 2015), "Zile Kültürüne ve Halkbilimine Hizmet Ödülü" (Zile Belediye Başkanlığı, 2015), "2015 Girişimci Ödülü" (Türkiye Sanat Platformu-TÜRKSA, 2015), "Altın Başkan Ödülü" (Memur-Der Federasyonu, 2015), "Türk Dünyasına Hizmet Ödülü" (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kazakistan Mesleki Kariyer ve Yabancı Diller Üniversitesi-2017) önemli bazı ödülleridir.

Bunların dışında Hayrettin İvgin'e Moskova'da 2009 yılında, "dünya edebiyatına büyük katkılar" gerekçesiyle Rus Edebiyat Akademisi'nce Aydınlanma Fedakârı A.S. Puşkin Altın Madalya Ödülü verilmiştir.

Rusya Federasyonu Yazarlar Birliği'nin 2009 yılında tespit ettiği "Dünyada Önemli (Saygın) 500 Yazar" arasına girerek, kendisine madalya ve diploma verilmiştir.

Bakü Devlet Üniversitesi tarafından bu üniversitenin kuruluşunun 90. yılı dolayısıyla kendisine Bakü'de 2012 yılı içinde Haydar Aliyev Altın Madalyası verilmiştir.

Türksoy tarafından 2022 yılında "Ahmad Cavad Madalyası" verilmiştir. Azerbaycan'da Âşık Elesker Merkezi tarafından 2022 yılında "Âşık Elesker Nişanı" verilmiştir.

Hayrettin İvgin hakkında, Cumhuriyet Üniversitesi, Manas Kırgız-Türkiye Üniversitesinde ve Erciyes Üniversitesinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde bitirme tezleri yaptırılmıştır. Kadriye Akıncı da 2018'de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde Hayrettin İvgin'in Manas Romanında Kırgız Folkloru, adlı bir Yüksek Lisans Tezi yapmıştır. Bunların dışında: Prof. Dr. Vüqar Ahmed, Hayrettin Hoca/Monografik Eser, Bakü 2022 ve Ihlamur Dergisi'nin Hayrettin İVGİN özel sayısı, Kasım 2010 dikkat çeken yayınlar arasındadır.

Ankara'da bulunan Kültür Ajans'ın sahibi olan İvgin, 14 yıldır Türkçe, İngilizce, Rusça yayımlanan KÜLTÜR EVRENİ adlı uluslararası hakemli sosyal bilimler dergisini, 13 yıldır Türkçe, İngilizce, Rusça yayımlanan BİLİMSEL EKSEN adlı uluslararası hakemli sosyal bilimler dergisini ve 16 yıldır Halkbilimi dergisi KÜLTÜR ÇAĞLAYANI'nı yayımlaması en önemli hizmetlerindendir.

Çalışmaları uluslararası düzeyde taktir gören Hayrettin İvgin'e bir çok ülkenin üniversiteleri akademik üyelik, fahri doktor ve profesörlük payeleri vermiştir. Bunlardan en önemlileri 2006 yılı içinde kendisine Azerbaycan'da faaliyet gösteren Vektör Beynelhalk İlim Merkezi ile Türk Dünyası Araştırmaları Uluslararası İlimler Akademisinin Fahri Profesörlüğü Kırgızistan'ın Karakol şehrinde bulunan Kasım Tınıstanov Issık Göl Devlet Üniversitesi senatosunun kararıyla 2018'da fahri profesör ünvanı, Kırgızistan'ın Karakol şehrinde bulunan Issık Göl Dil ve Edebiyat Enstitüsü senatosunun kararıyla 2019'da fahri profesör ünvanı verilmesidir. Değerli dostumun ömrü uzun, kalemi velüt olsun.