Yapay zeka hangi sektörü ne kadar etkileyecek

.Son yılların en büyük gelişimi su götürmez bir gerçeklikle yapay zeka oldu.

Dalga dalga büyüyen bu sektör için yapılan araştırmaların ise sınırı yok. Dünyanın önde gelen kuruluşları yapay zekanın birçok sektör için büyük bir değişime sebep olacağı sonucuna ulaşırken bu sonuç aynı zamanda milyonlarca insanın işsiz kalacağı anlamına da geliyor.

İşsiz kalan insanların yerine ise bu dalda kendisini yetiştiren insanların gelmesi bekleniyor.

Peki hangi sektörde yapay zeka yüzde kaç etkili olacak?

Mckinsey Digital’in yaptığı araştırma sonuçlarına göre 100 üzerinden bir değerlendirmeye göre 1. sırada yüzde 72 ile konaklama ve gıda sektörü bu dalgadan etkilenecek.

Sıralamanın devamı şu şekilde:

2- Yüzde 64 ile Ulaşım ve depolama

3- Yüzde 60 ile Tarım

4- Yüzde 56 ile Perakende

5- Yüzde 55 ile Üretim şeklinde.

Yapay zeka her ne kadar hayatımızın orta yerine bir anda girmiş, girecek olsa da yine Mckinsey Digital’in yaptığı araştırmada yapay zeka potansiyelinin en düşük olduğu sektörlerde belirlendi.

İlk sırada yüzde 32 ile Eğitim Hizmetleri yer alırken listenin devamı şu şekilde:

2- Sağlık: yüzde 34

3-Yönetim: yüzde 36

4-Su, elektrik, dağıtım: yüzde 42

5-Madencilik: yüzde 43

6-Finans ve sigorta: yüzde 44

7-İnşaat: yüzde 46