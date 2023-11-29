Yapay zeka hangi sektörü ne kadar etkileyecek

İnsanlığın çağ atlamasına sebep olan gelişmelerin başında şüphesiz en başta ateşin bulunması gelirken aradan geçen binlerce yılda elektrik ve internetten sonra yeni bir dalga ile karşı karşıyayız. Büyük yapay zeka dalgası ne gibi bir değişime sebep olacak

KAYNAK: Haber Merkezi
Yapay zeka hangi sektörü ne kadar etkileyecek

.Son yılların en büyük gelişimi su götürmez bir gerçeklikle yapay zeka oldu.

Dalga dalga büyüyen bu sektör için yapılan araştırmaların ise sınırı yok. Dünyanın önde gelen kuruluşları yapay zekanın birçok sektör için büyük bir değişime sebep olacağı sonucuna ulaşırken bu sonuç aynı zamanda milyonlarca insanın işsiz kalacağı anlamına da geliyor.

İşsiz kalan insanların yerine ise bu dalda kendisini yetiştiren insanların gelmesi bekleniyor.

Peki hangi sektörde yapay zeka yüzde kaç etkili olacak?

Mckinsey Digital’in yaptığı araştırma sonuçlarına göre 100 üzerinden bir değerlendirmeye göre 1. sırada yüzde 72 ile konaklama ve gıda sektörü bu dalgadan etkilenecek.

Sıralamanın devamı şu şekilde:

2- Yüzde 64 ile Ulaşım ve depolama

3- Yüzde 60 ile Tarım

4- Yüzde 56 ile Perakende

5- Yüzde 55 ile Üretim şeklinde.

Yapay zeka her ne kadar hayatımızın orta yerine bir anda girmiş, girecek olsa da yine Mckinsey Digital’in yaptığı araştırmada yapay zeka potansiyelinin en düşük olduğu sektörlerde belirlendi.

İlk sırada yüzde 32 ile Eğitim Hizmetleri yer alırken listenin devamı şu şekilde:

2- Sağlık: yüzde 34

3-Yönetim: yüzde 36

4-Su, elektrik, dağıtım: yüzde 42

5-Madencilik: yüzde 43

6-Finans ve sigorta: yüzde 44

7-İnşaat: yüzde 46

Öne Çıkanlar
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Son Haberler
Fatih Terim Fonu'ndan para kazandığı iddia edilen Ayhan Akman'dan flaş itiraf: Tek salak kendimi zannediyordum Spor
Fatih Terim Fonu'ndan para kazandığı iddia edilen Ayhan Akman'dan flaş itiraf: Tek salak kendimi zannediyordum
600 yıllık kudretli bir şifa deposu Şifalı Bitkiler
600 yıllık kudretli bir şifa deposu
2 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Gündem
2 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Jandarma ekipleri kadınlara haklarını anlattı Gündem
Jandarma ekipleri kadınlara haklarını anlattı
Fatih Terim ve Seçil Erzan'ın bir fotoğrafı daha ortaya çıktı Spor
Fatih Terim ve Seçil Erzan'ın bir fotoğrafı daha ortaya çıktı
Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı.: Çok düşündüm ama yapmadım Magazin
Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı.: Çok düşündüm ama yapmadım
Galatasaray Manchester United'ı tek golle devirdi Spor
Galatasaray Manchester United'ı tek golle devirdi