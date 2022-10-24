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İngiltere siyasetinde sular durulmuyor. Kesin gözüyle bakılıyordu, şaşırtan açıklama geldi

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 20 Ekim'de istifa eden Liz Truss'ın ardından başlayan Muhafazakar Parti liderliği ve Başbakanlık yarışından çekildi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 01:02
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Başbakanlık yarışında sürpriz gelişme Boris Johnson adaylıktan çekildiğini açıkladı

İngiltere siyasetinde sular durulmuyor. Kesin gözüyle bakılıyordu, şaşırtan açıklama geldi
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Muhafazakar Parti'nin 2024'te bir zafer elde etmesi için kendisinin iyi bir konumda olduğuna inandığını vurgulayan Johnson, parti liderliğine adaylığını koyabilmesi için de gerekli olan 102 milletvekilinin desteğini aldığını ifade etti.  Johnson, yaptığı yazılı açıklamada, son birkaç gün içinde hem halk hem de parlamentodaki dost ve meslektaşları arasında parti liderliği için bir kez daha yarışması gerektiğini önerenlerin sayısının kendisini şaşırttığını belirtti.

Johnson, bu durumda adaylığını koyabileceğini ve başarılı olma şansının da yüksek olduğunu belirtmesine karşın, "Ancak, son günlerde ne yazık ki bunun yapılacak doğru şey olmayacağı sonucuna vardım. Parlamentoda birleşik bir parti olmadıkça etkili bir şekilde yönetemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"BUNU YAPMANIN BİR YOLUNU BULAMADIK"

Parti liderliği için resmen adaylığını açıklayan Rishi Sunak ve Penny Mordaunt'la görüştüğünü dile getiren Johnson, şu ifadelere yer verdi:

"Çünkü ulusal çıkarlar için bir araya gelebileceğimizi umuyordum. Ne yazık ki bunu yapmanın bir yolunu bulamadık. Bu nedenle, korkarım ki en iyisi adaylığımın ilerlemesine izin vermemem ve başarılı olana desteğimi vermem. Takdim edeceğim çok şey olduğuna inanıyorum ama maalesef bu doğru zaman değil."

 JOHNSON'IN ADAYLIĞINI AÇIKLAMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYORDU

Parti liderliği ve aynı zamanda ülkenin yeni Başbakanı olmak için yarışa katılacaklar arasında eski Başbakan Boris Johnson'ın da ismi öne çıkmıştı. Dominik Cumhuriyeti'ndeki tatilini yarıda keserek İngiltere'ye dönen Johnson'ın resmen adaylığını açıklamasa da eski Başbakanın liderlik yarışına katılacağına kesin gözüyle bakılmıştı.

Ancak, Kovid-19 salgını sırasında Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen Johnson'ın, soruşturmanın sonucuna göre parlamentodan ihraç edilme ya da milletvekilliğinden atılma olasılığı da bulunuyor.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, Johnson'ın yerini almak için verdiği mücadelede, rakibi eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'a karşı seçim yarışını kazanarak, 5 Eylül'de ülkenin yeni başbakanı olmuştu. Ülkede art arda siyasi ve ekonomik çalkantıların yaşanması üzerine 44 gün görevde kalan Truss 20 Ekim'de istifa ettiğini açıklamıştı. (AA)

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