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İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss oldu

İngiltere'de Boris Johnson'ın istifasının ardından Muhafazakar Parti’nin yeni lideri ve yeni başbakanı seçme süreci tamamlandı. Ülkedeki ekonomik gidişat sebebiyle, kim olacağı ve politikaları merakla beklenen İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 14:37
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 15:04
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İngiltere'nin Başbakanı açıklandı. Yeni Başbakan Liz Truss oldu

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss oldu
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İngiltere'de Boris Johnson'ın istifasının ardından ülke çapında Muhafazakar Parti üyeleri arasında yapılan oylamanın ardından Dışişleri Bakanı Liz Truss, Muhafazakar Parti Genel Başkanlığı'na seçildi.

Truss, Muhafazakar Parti'nin Avam Kamarası'nda çoğunluğa sahip olması nedeniyle Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı olarak seçilmiş oldu.

Daha önce Hazine Başmüsteşarı, Adalet Bakanı, Uluslararası Ticaretten Sorumlu Bakan olarak görev yapan Truss, 2021'de Dışişleri Bakanı olarak görev yapmaya başlamıştı.

Margaret Thatcher ve Theresa May'in ardından Birleşik Krallık tarihinin üçüncü kadın başbakanı olan Truss'ın seçim vaatleri içerisinde ekonomik hamleler dikkat çekiyor.

İngiltere medyası seçim sürecinde Truss'ı, 'Thatcher'ın bir kopyası olmakla' eleştirmişti. Truss, hem giyim tarzı hem de izleyeceğini söylediği politikalarla Muhafazakar Parti'yi 11 yıl boyunca yöneten Thatcher'a benzetiliyor.

Britanya’da yeni başbakanın önünde yaşam pahalılığı ve artan enerji fiyatları gibi iki önemli gündem bulunacak. 

Truss’ın yaşam pahalılığı krizine bulduğu “vergi kesintisi” çözümü tartışmalara neden olmuştu.

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The İMAM.
5.09.2022 14:54
DARISI Topuklu EFE miz MERAL AKSENER ee  
 
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