İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss oldu

İngiltere'de Boris Johnson'ın istifasının ardından ülke çapında Muhafazakar Parti üyeleri arasında yapılan oylamanın ardından Dışişleri Bakanı Liz Truss, Muhafazakar Parti Genel Başkanlığı'na seçildi.

Truss, Muhafazakar Parti'nin Avam Kamarası'nda çoğunluğa sahip olması nedeniyle Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı olarak seçilmiş oldu.

Daha önce Hazine Başmüsteşarı, Adalet Bakanı, Uluslararası Ticaretten Sorumlu Bakan olarak görev yapan Truss, 2021'de Dışişleri Bakanı olarak görev yapmaya başlamıştı.

Margaret Thatcher ve Theresa May'in ardından Birleşik Krallık tarihinin üçüncü kadın başbakanı olan Truss'ın seçim vaatleri içerisinde ekonomik hamleler dikkat çekiyor.

İngiltere medyası seçim sürecinde Truss'ı, 'Thatcher'ın bir kopyası olmakla' eleştirmişti. Truss, hem giyim tarzı hem de izleyeceğini söylediği politikalarla Muhafazakar Parti'yi 11 yıl boyunca yöneten Thatcher'a benzetiliyor.

Britanya’da yeni başbakanın önünde yaşam pahalılığı ve artan enerji fiyatları gibi iki önemli gündem bulunacak.

Truss’ın yaşam pahalılığı krizine bulduğu “vergi kesintisi” çözümü tartışmalara neden olmuştu.