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Son Dakika... İngiltere'nin yeni Başbakanı Hint kökenli Rishi Sunak oldu

İngiltere'nin yeni Başbakanı Hint kökenli Rishi Sunak oldu...

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 16:03
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Son Dakika... İngiltere'nin yeni Başbakanı Hint kökenli Rishi Sunak oldu

Son Dakika... İngiltere'nin yeni Başbakanı Hint kökenli Rishi Sunak oldu
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İngiltere'de başbakanlık dönemi 45 gün süren Liz Truss'ın ardından eski Maliye Bakanı Rishi Sunak yeni başbakan oldu.

Muhafazakar Partili vekillerin 200'den fazlasının Sunak'a destek verdiği belirtildi.

Sunak'ın tek aday olması nedeniyle parti içerisinde bir seçim süreci yaşanmadı.

Eski Başbakan Boris Johnson, Truss'ın istifasının ardından yeniden aday olma yarışına girmiş ancak parti içerisinde birlik olmadığı için yarıştan çekilmişti.

İLK HİNTLİ VE EN GENÇ BAŞBAKAN

42 yaşındaki Sunak, İngiltere tarihinin ilk Hint kökenli ve en genç başbakanı oldu.

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Okur
24.10.2022 16:36
Bizde Alevi vatandaşlarımızdan CB olsunmu olmasınmı tartışıyoruz TC haki vatandaşı Aleviler. demokrasi böyle bir şey.  
 
Vatandas
24.10.2022 16:36
Sadece algı başka bir şey ifade etmiyor  
 
Aybuke
24.10.2022 16:30
Başbakanlar zaten belirli kimselere ne istiyorsa vermesi gereken kişilerdir şahsen ben siyasilere güvenmiyorum  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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