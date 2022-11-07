Boris Johnson tarifeli Türk uçağında görüldü. Yazık ya niye senin özel uçağın yok

Boris Johnson İngiltere'nin eski Başbakanı..Boris Johnson Pegasus havayollarının tarifeli uçağıyla İstanbul'a geldi. Emel Akçalı ismindeki kadın Johnson'ı tarifeli uçakta görünce hemen fotoğrafını çekti.

Johnson'ın tarifeli uçakla İstanbul yolculuğuna dair bir fotoğrafı twitterdan paylaşan Emel Akçalı "Lüks seven politikacılarımıza örnek olmalı" notuyla paylaştı.

Uçak içerisinden fotoğrafı paylaşılan Johnson, İstanbul'un ardından İklim Zirvesi'ne katılmak için Mısır'a uçacak. İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson, Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış olan Ali Kemal'in torunu olan Stanley Johnson'ın oğlu. Johnson'ın ailesinin kökleri Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyüne kadar uzanıyor.