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Boris Johnson tarifeli Türk uçağında görüldü. Yazık ya niye senin özel uçağın yok

İngiltere eski başbakanı Boris Johnson’ın, Pegasus'un tarifeli seferiyle İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. Johnson'ın İstanbul yolculuğuna dair bir fotoğrafı Emel Akçalı isimli Twitter kullanıcısı, "Lüks seven politikacılarımıza örnek olmalı" notuyla paylaştı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 10:07
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Yazık ya niye senin özel uçağın yok. İngiltere eskİ başbakanı Boris Johnson tarifeli Türk uçağında görüldü

Boris Johnson tarifeli Türk uçağında görüldü. Yazık ya niye senin özel uçağın yok
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Boris Johnson İngiltere'nin eski Başbakanı..Boris Johnson Pegasus havayollarının tarifeli uçağıyla İstanbul'a geldi. Emel Akçalı ismindeki kadın Johnson'ı tarifeli uçakta görünce hemen fotoğrafını çekti. 

Johnson'ın tarifeli uçakla İstanbul yolculuğuna dair bir fotoğrafı twitterdan paylaşan Emel Akçalı "Lüks seven politikacılarımıza örnek olmalı" notuyla paylaştı.

Uçak içerisinden fotoğrafı paylaşılan Johnson, İstanbul'un ardından İklim Zirvesi'ne katılmak için Mısır'a uçacak. İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson, Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış olan Ali Kemal'in torunu olan Stanley Johnson'ın oğlu. Johnson'ın ailesinin kökleri Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyüne kadar uzanıyor.

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Ortalı Osman
7.11.2022 10:28
Çankırı ya ne zaman gelecek acaba Bizim Cancsın !  
 
Hasan Gül
7.11.2022 10:22
Onlardaki koyun sayısı bayağı az ondan olabilirmi. Bir masal vardı Fareli Köyün Kavalcısı diye ama sonuçta kavalcının peşine takılanlar önce fareler sonra çocuklardı.  
 
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