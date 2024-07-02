Başıboş köpek terörü bitmiyor! Markete giden gence saldırdı

Özerli Mahallesi'nde ikamet eden 18 yaşındaki Ali Burak Soylu, dün akşam markete gittiği sırada sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

Köpekten kaçmaya çalışırken düşen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Soylu, çevredeki insanların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Tedavi sonrası evine dönen Soylu, markete giderken sahipsiz köpekler tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

“AYAĞIMI TUTMAYA ÇALIŞTI”

Köpeklerden korktuğunu ve her seferinde tedirgin olduğunu ifade eden Soylu, "Markete giderden bir köpek bana doğru saldırdı. Ayağımı tutmaya çalıştı. Biraz yerde sürükledim." dedi ve sahipsiz köpeklerin toplanmasını istedi.

“KÖPEKLERİN TOPLATILMASINI İSTİYORUM”

Genç adamın annesi Hacer Soylu (43) da, mahalledeki sahipsiz köpeklerden duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Köpek sorununun çözülmesini isteyen anne Soylu, "Yaşadığımız sitenin etrafında çok köpek var. Onların toplanmasını, yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Beni bile kovalıyorlar. Ayağımızdan kapabilir, ısırabilir, başımıza her şey gelebilir. Sitenin çocukları korkuyor. Bu yüzden köpeklerin toplanmasını talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Mahalle sakini 58 yaşındaki Gülsüm Arıcan ise, köpeklerin daha önce torunlarına saldırdığını ve bu sebeple mahallede rahatça dolaşamadıklarını ifade etti.