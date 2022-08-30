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  • Yeter artık bu vahşete kim dur diyecek. Başıboş sokak köpeğinin saldırdığı çocuğa 40 dikiş atıldı

Yeter artık bu vahşete kim dur diyecek. Başıboş sokak köpeğinin saldırdığı çocuğa 40 dikiş atıldı

Konya’nın Kulu ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuğun boğazına ve başına 40 dikiş atıldı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 20:02
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 20:03
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Başıboş sokak köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuğun boğazına ve başına 40 dikiş atıldı

Yeter artık bu vahşete kim dur diyecek. Başıboş sokak köpeğinin saldırdığı çocuğa 40 dikiş atıldı
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Dün akşam saatlerinde Kemaliye Mahallesinde, evlerinin yanında yatan başıboş çoban köpeğini sevmek isteyen 9 yaşındaki Ç.S. köpeğin saldırısına uğradı.

Çocuğa bir anda saldıran köpek Ç.S.’yi boğazından ve kafasından yaraladı. Yaralanan çocuğun bağırmasını duyan ailesi yetişerek köpekten kurtardı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese ambulans sevk edildi.

ÇOCUĞA KUDUZ AŞISI YAPILDI

Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan çocuğun boynunda ve başındaki açılan yaralara 40 dikiş atıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köpeğin kuduz olması ihtimaline karşı çocuğa kuduz aşısı da yapıldı.

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Satır
30.08.2022 20:15
Belediye bunların çaresine bakmıyorsa,belediyeyi mahkemeye verin. Sorumlu kimse mecbur kalsın ve sorumluluğunu kabullensin.  
 
Belediyeniz başıboş hayvanları toplamakla mesuldur. Belediyeyi dava ediniz
30.08.2022 20:14
Dünyanın medeni ülkelerinde sokakta başıboş köpekler göremezsiniz. Hepsi ilgili belediyeler tarafından toplanır, bir doğal yaşam parkında, devlet tarafından muhafaza edilir. Belediyeyi dava edin  
 
nedim
30.08.2022 20:04
mama firmaları mama satsın diye bu olaylara göz yumuluyor. kedi köpek mamasında milyon dolarlar konuşuluyor.  
 
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