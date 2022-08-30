Yeter artık bu vahşete kim dur diyecek. Başıboş sokak köpeğinin saldırdığı çocuğa 40 dikiş atıldı

Dün akşam saatlerinde Kemaliye Mahallesinde, evlerinin yanında yatan başıboş çoban köpeğini sevmek isteyen 9 yaşındaki Ç.S. köpeğin saldırısına uğradı.
Çocuğa bir anda saldıran köpek Ç.S.’yi boğazından ve kafasından yaraladı. Yaralanan çocuğun bağırmasını duyan ailesi yetişerek köpekten kurtardı.
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese ambulans sevk edildi.
ÇOCUĞA KUDUZ AŞISI YAPILDI
Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan çocuğun boynunda ve başındaki açılan yaralara 40 dikiş atıldı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Köpeğin kuduz olması ihtimaline karşı çocuğa kuduz aşısı da yapıldı.
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