Gribe karşı 5 doğal savaşçı ortaya çıktı

Kış aylarının korkulu rüyası olan nezle ve gribin kol gezdiği bugünlerde bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları aranıyor.

Birtakım besinler var ki içeriğindeki bileşenlerle vücut direncini güçlendirmesiyle biliniyor.

Bazı besinler, gribe karşı doğal savaşçılar olarak öne çıkmasıyla gündeme geliyor.

İşte mucize o 5 doğal savaşçı…

SU

Griple beraberinde gelebilecek olan yüksek ateş, ishal vb. gibi durumlarda yüksek sıvı kayıplarına karşı günlük 10-12 bardak su tüketmesi önerildi.

EKİNEZYA

C vitamini, flavanoidler gibi antioksidanlarca da zengin olduğu biliniyor. Çay olarak kaynamış suyun içerisine bir tutam atıp, kapağı kapatın ve demlemeye bırakacağın vurgulandı.

Günde bir fincanın tüketilmesi önerildi. Fakat hamilelik döneminde ıhlamur dışında, ekinezya da dahil olmak üzere diğer bitki çayları tüketilmemesi gerektiği vurgulandı. Rahim kasılmalarını, kanama riskini artırarak kötü sonuçlara neden oluyor.

YOĞURT VE KEFİR

Yoğurt ve kefir düzenli tüketildiğinde bağırsak florasını ve bağışıklık sistemini güçlendirerek grip ve soğuk algınlığından korunmaya yardımcı olduğunun altı çizildi.

SARIMSAK

Sarımsak vücudumuza giren mikroplarla savaşıyor, bağışıklık sistemimizi güçlendirmesiyle biliniyor.

NARENCİYE

Limon, portakal, mandalina gibi C vitamininden zengin gıdaları kış aylarında tüketmek gripten korunmak için en iyi yollardan biri olduğunun altı çizildi.