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Stresinizi ve ağrılarınız tarihe karışacak. Basit yöntemleri deneyin

Çağımızın korkulu rüyası olan stres ve ağrılarınızdan kurtulmak için ortaya çıkan yöntemler dikkat çekti. Tüm detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 09:59
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Basit yöntemleri deneyin. Stresinizi ve ağrılarınız tarihe karışacak

Stresinizi ve ağrılarınız tarihe karışacak. Basit yöntemleri deneyin
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Mynet’te yer alan habere göre; Stres birçok hastalığa neden olan temel etkenler arasında yer alıyor. Gün içerisinde ister istemez strese maruz kaldığımızı biliyoruz. Stresi yönetmek oldukça zorlu olabileceği bildirildi. Lakin stresi azaltmak için çok basit yöntemler ortaya çıktı. Bu yöntemleri deneyerek rahatlayabilirsiniz.
İşte o yöntemler…

KULAĞINIZA MASAJ YAPIN

Stres ve kaygıyı vücuttan atmak için uyarılabilecek bir diğer basınç noktası kulağınızda olduğu bildiridi. Cennet kapısı olarak bilinen bu noktada kulağınıza masaj yapmak ve hafif bir baskı uygulamak stresle başa çıkmanıza yardımcı olacağı vurgulandı.

KAŞLARIN ORTASINA MASAJ YAPIN

Baskı noktaları, her türlü ağrı ve stresten geçici olarak kurtulmanın iyi bilinen bir yoludur ve bunlardan biri izlenim noktası adı verilen kaşlarımızın arasında bulunduğu biliniyor. Bu bölgeye baskı uygulamak veya masaj yapmak, vücudunuzdaki stres ve endişeyi ortadan kaldırmanın harika bir yolu olduğu ifade edildi.

YULAF EZMESİ YİYİN

Yulaf, diyetimize dâhil etmemiz gereken son derece sağlıklı bir besindir, ancak yulaf ezmesinin bilinmeyen faydalarından biri de rahatlatıcı etkileri olduğu vurgulandı. Yulaf ezmesi, kan basıncını düşüren çok fazla magnezyum ve potasyum içerir ve ayrıca düzenli olarak yenildiğinde serotonin seviyelerini artırdığı bildirildi. Bu sadece rahatlamanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadede sizi daha mutlu edeceği vurgulandı.

DİLİNİZE TUZ DÖKÜN

Endişenizi azaltmanın hızlı ve kolay bir yolunu istiyorsanız, dilinize tuz koymanız önerildi. Bu küçük numara , sizi endişenizden uzaklaştırabilir ve duyularınızı harekete geçirerek sizi topraklayabileceği ifade edildi. Ayrıca sizi su içmeye zorlayacak şekilde susuz kalmanıza da neden olabileceği vurgulandı.

PORTAKAL SUYU İÇİN

C vitamininin insan vücuduna sayısız faydası vardır, bunlardan biri stresten kurtulmakta olduğu bildirildi. Yüksek stres seviyeleri, C vitamini eksiklikleri ile ilişkilidir, bu nedenle günlük alımınızı artırmak yardımcı olabilir. Bunu yapmanın en kolay yollarından biri, kaygı seviyenizi de azaltabilecek portakal suyu içmektir.

SAKIZ ÇİĞNEYİN

Sakız çiğnemek, stres ve kaygıyı azaltmak da dâhil olmak üzere birçok sağlık yararına sahip olabilir. Bir araştırmaya göre, sakız çiğnemenin katılımcılarda stresi azalttığı ve uyanıklık düzeylerini artırdığı görüldü.

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