Çekmeceyi açan kadının eli ayağı birbirine girdi gözlerine inanamadı. İç çamaşırı almak istedi

Kaynak: Mynet
Çekmeceyi açan kadının eli ayağı birbirine girdi gözlerine inanamadı. İç çamaşırı almak istedi
Avustralyalı bir kadın iç çamaşırı çekmecesini açtığında karşısında yenidoğan 8 yavru hayvanı görünce ne yapacağını bilemedi. Hayvanların oraya nasıl geldiğine dair hiçbir fikri olmadığını belirten Vicki, "Fare ya da sıçan olduğunu düşünüyorum. Onları görünce gerçekten çok korktum" dedi.

Avustralya'nın Brisbane bölgesinde yaşayan Vicki isimli bir kadın iç çamaşırlarının bulunduğu çekmeceyi açtığında karşılaştığı manzaraya inanamadı.

Köpeklerinin çekmecenin önünde devamlı olarak havladığını dile getiren Vicki, "Çekmeceyi açmadan o gece uyudum. Ertesi sabah uyandım ve işe gitmek için hazırlık yaparken çekmeceyi açtım. Karşıma bu yavru hayvanlar çıktı. Fare ya da sıçan olduğunu varsayıyorum" dedi.

cekmeceyi-acan-kadinin-eli-ayagi-birbirine-girdi-gozlerine-inanamadi-ic-camasiri-almak-istemisti-yenicag-1.jpg

Bir battaniyenin üzerinde kürksüz ve gözleri hâlâ kapalı olan sekiz yeni doğmuş bebek vardı.Vicki onları bir ayakkabı kutusuna koyarak veterinere götürdü.

"NASIL GİRDİĞİNE DAİR HİÇBİR FİKRİM YOK"

Veterinerin de olay karşısında şaşırdığını ifade eden Vicki, "Bu çok tuhaf. Annenin oraya nasıl girdiğine dair hiçbir fikrim yok. Veteriner bunların muhtemelen fare ya da fare olduğunu düşünüyordu ama hiçbir fikirleri yoktu. Onlar da çok şaşırdı" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Boyu tam 8 metreydi. Birkaç gün sonra bulanlar şok oldu
Başkalarının bebekleri için canlarını hiçe saydılar. Herkes kaçtı onlar kaldı
Dünyayı şoke eden olay! Gazze’ye paraşütle indirilen yardım kutuları Filistinlileri öldürdü
Yanlış etiket basılan kurabiyeden yiyince şoka girerek öldü
Bahçelerinde servet bulan ailenin mutluluğu kısa sürdü. Gerçeği öğrenince şok oldular
Alman polisi bir Türk’ü sokak ortasında 4 el ateş ederek öldürdü
Son Haberler
Trafik kazasında ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu Malatya'da toprağa verildi Gündem
Trafik kazasında ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu Malatya'da toprağa verildi
Bu sabah meydana gelen sis böyleydi Gündem
Bu sabah meydana gelen sis böyleydi
Her derde derman kenger ve gulik otları tezgahlardaki yerini aldı Yerel Haberler
Her derde derman kenger ve gulik otları tezgahlardaki yerini aldı
Galatasaray taraftarı evinin dış cephesine Icardi yazdırdı. Sosyal medyada gündem oldu Spor
Galatasaray taraftarı evinin dış cephesine Icardi yazdırdı. Sosyal medyada gündem oldu
Bakırköy Cumartesi Pazarı’nı birbirine kattı. Yakalanan hırsız bomba var diye bağırdı Gündem
Bakırköy Cumartesi Pazarı’nı birbirine kattı. Yakalanan hırsız bomba var diye bağırdı
Erzincan'da bayram öncesi trafik denetimi Yaşam
Erzincan'da bayram öncesi trafik denetimi
Stresi 5 dakikada Beşiktaş yapıyor. Korkulu rüyanızı bitirecek yöntem Sağlık
Stresi 5 dakikada Beşiktaş yapıyor. Korkulu rüyanızı bitirecek yöntem