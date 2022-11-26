Başkanın kardeşi eşitliği bozmak için seçmeni kaçırdı. Dağ başı ülkesi mi burası?

Manisa'nın Gördes ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası seçiminde skandal bir olay yaşandı. Gördesli iş insanı Gökhan Koyunlu, ilk turda 6-6 eşitlik olunca, rakip adaya oy kullanan diğer adayın kardeşi tarafından kaçırıldı. Ancak ikinci turda Gökhan Koyunlu isimli üyenin oy kullanmaması nedeniyle yarışı Serdar Özcan 6-5 kazanarak yeni başkan seçildi. İlk turda oy verip ikinci turda ortadan kaybolan Koyunlu'ya ulaşılamayınca ailesi ve arkadaşları tarafından yetkililere haber verildi.

7 DİKİŞ ATILDI

OdaTv'nin aktardığına göre, Gökhan Koyunlu ikinci turda oy kullanmasının engellenmesi için Gördes'e 60 kilometre uzaklıktaki Balıkesir'in Sındırgı ilçesine götürüldü. Yolda kavga yaşandı. Hastanelik olan Koyunlu'ya 7 dikiş atıldı. Koyunlu, “Seçimde oy kullanmamı engellemek için yaptılar” dedi ve suç duyurusunda bulundu. Gördesli iş insanı, seçimde oy kullanmaması için karşı grubun adayı olan Serdar Özcan'ın kardeşi Halim Özcan tarafından kaçırıldığını söyledi.

23 Kasım'da yaşanan oda seçiminde çekişme yaşandı. Seçimde Serdar Özcan ile Umur Faik Kollu yarıştı. İki aday da 6'şar oy çıkınca ikinci tura gidildi. Ancak ikinci turda Gökhan Koyunlu isimli üyenin oy kullanmaması nedeniyle yarışı Serdar Özcan 6-5 kazanarak yeni başkan seçildi. İlk turda oy verip ikinci turda ortadan kaybolan Koyunlu'ya ulaşılamayınca ailesi ve arkadaşları emniyete başvurdu. Akşam saatlerinde Balıkesir'e bağlı Sındırgı Devlet Hastanesi'nde olduğu bilgisi gelen Gökhan Koyunlu, Başkan seçilen Serdar Özcan'ın kardeşi tarafından kaçırıldığını belirterek şunları söyledi:

"GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA DAĞ YOLUNDAYDIK"

“İlk turda oylar 6-6 çıktı. İkinci tura gidilecekti. Bana bir şey içirdiler. İçine de bir şey karıştırmışlar. Arabaya bindirdiler, uyuyup kalmışım. Gözümü açtığımda Sındırgı dağ yolundaydık. Arabanın içinde itiştik, araçtan kendimi attım. Sındırgı'da hastaneye götürüldüm. Detayları hatırlamıyorum, tedavi devam ediliyor. Kaçıran kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağım.”

Gördes Ticaret ve Sanayi Odası seçiminde Serdar Özcan ilk turda Umur Faik Kollu ile 6-6 berabere kaldı. 2. turda Mustafa Hamarat ile yarışan Özcan 6'ye 5 ile başkan oldu.