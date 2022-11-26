Saray'dan en iyi sızıntı haberleri alan yandaş gazeteci erken seçimin tarihini açıkladı. Selvi çok kıskanacak

Yandaş Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, seçime ilişkin Cumhur İttifakı'ndaki iki partinin kulislerinde de konuşulan tarihin 14 Mayıs olduğunu söyledi.



18 Haziran 2023'te yapılacağı ifade edilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin Cumhur İttifakı'nda yer alan AKP ve MHP kaynaklarına dayalı yeni bir iddia dile getirildi.



Gazeteci Zafer Şahin, iki partinin kulislerinde konuşulan seçim tarihini paylaştı.



14 MAYIS OLMAZSA 7 MAYIS

Şahin'in açıklaması şöyle:



"Aylar önce önemli bir siyasetçiye seçim tarihini sorduğumda kendisinden 14 Mayıs tarihini almıştım. Sonra 14 Mayıs olmayacak, başka bir tarih olacak diye konuşuldu Ankara'daki kulislerde. Sonra yine 14 Mayıs denildi, ben de bunu CNN Türk'te bir yayında söyledim.



Yakın dönemde yeniden bazı haber kaynaklarımla görüştüm. Onlardan edindiğim bilgi, 14 Mayıs tarihinin öne çıktığı, bu olmazsa 7 Mayıs tarihinin olabileceği...



Daha sonra bir başka siyasi partinin önemli bir ismine de sordum. Ondan da 14 Mayıs tarihini duydum. Yani Ankara'da konuşulan, AK Parti ve MHP kulislerinde konuşulan ve öne çıkan tarih 14 Mayıs."



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim tarihine ilişkin geçen ay gazetecilerin sorusu üzerine "Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır. Türkiye'nin şartlarında Meclis bir karar verir mevcut yönetim böyle bir düşünceyi diğer siyasi partilerle paylaşır ise belli bir kararı alır ve uygular" açıklaması yapmıştı.



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