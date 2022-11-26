‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihini 18 Haziran 2023 olarak açıklamasının ardından siyasette erken seçim tartışmaları yeniden alevlendi.

Hem muhalefet hem de iktidar cephesinin konuyla ilgili görüşü merak edilirken, BBP cephesinden sürpriz bir tarih geldi.

Cumhur İttifakı ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya konuştu.

Destici ile Erdoğan'ın daha önceden mayıs ayı ihtimali için konuştuklarını belirten Sarıkaya, Destici'nin "konu hakkında bilgisinin olmadığının altını çizerek" şunları anlattığını yazdı:

"DAHA ÖNCE MAYIS İHTİMALİNİ KONUŞTUK"

"Daha önce Sayın Cumhurbaşkanı ile 18 Haziran tarihi üzerinde konuşurken, Mayıs ihtimali üzerinde de durmuştuk. 18 Haziran'da YKS, hac, yurt dışından gelecek gurbetçilerin durumu gibi faktörleri göz önüne alıp, mayısta yapılmasının faydalı olacağı kanaatimizi paylaşmıştık. Ama mayıs konusunda da bir karara varmamıştık. O günden sonra da bir daha ele almadık."

ERKEN SEÇİM İÇİN 16 NİSAN TARİHİNİ VERDİ

BBP lideri Mustafa Destici, Muharrem Sarıkaya'ya öne alınmış seçim için "AK parti böyle istiyor olabilir" notuyla net bir tarih vererek şunları söyledi:

"16 Nisan'da seçim yapılır, akşamında da oruca kalkılır; AK Parti bunu arzuluyor olabilir."