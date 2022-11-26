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  • Erdoğan seçim startını Boğaziçi köprüsünde verdi

Erdoğan seçim startını Boğaziçi köprüsünde verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiği sırada yaşanan intihar girişimini önledi.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 10:59
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Erdoğan, Binali Yıldırım gibi seçim startını Boğaziçi köprüsünde verdi

Erdoğan seçim startını Boğaziçi köprüsünde verdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta cuma namazını kıldıktan sonra Tuzla'da katılacağı törene gitmek üzere hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlerken durdu.

Erdoğan makam aracından inerek köprüde intihar girişiminde bulunan Murat Duran'ı ikna etti.

Erdoğan'ın ikna ettiği Murat Duran'ı evine gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın kendisiyle ilgilenilmesi talimatı verdi.

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Hasan emmi
26.11.2022 12:07
Bu seneryolarla seçim kazanılmaz Güvenen kalmadı Güle güle diyeyim. Gönülsüz olsada  
 
Tepeden tırnağa ..
26.11.2022 12:02
"Aya 4 şerit yol yaptık desek inanırlar diyen bir bakan, 6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulduk diyen bir başkan, F-16'lara kafa atarak şehit oldular diyen bir milletvekili!"  
 
Mehmet
26.11.2022 11:46
Hep de böyle insanlar ak partilileri buluyor ne hikmetse.  
 
TÜM YORUMLAR (21)
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