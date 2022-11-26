Erdoğan seçim startını Boğaziçi köprüsünde verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta cuma namazını kıldıktan sonra Tuzla'da katılacağı törene gitmek üzere hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlerken durdu.
Erdoğan makam aracından inerek köprüde intihar girişiminde bulunan Murat Duran'ı ikna etti.
Erdoğan'ın ikna ettiği Murat Duran'ı evine gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın kendisiyle ilgilenilmesi talimatı verdi.
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