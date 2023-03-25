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Otomobil bina boşluğuna uçtu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin apartman boşluğuna düştüğü kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 19:21
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Başkentte otomobil bina boşluğuna uçtu

Otomobil bina boşluğuna uçtu
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(İHA) Edinilen bilgilere göre, Keçiören ilçesinde akşam saatlerinde yokuş aşağı giderken kontrolden çıkan 80 DC 651 plakalı otomobil, metrelerce yüksekten apartman boşluğuna uçtu.

Ardından araç içerisinde sıkışan aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

"ÖN CAMINI KIRDIK"

Kazanın yaşandığı sırada balkondan olayı gördüğünü belirten Kenan Cırık, aracın ön camını kırarak yaralıları araçtan çıkarttığını anlattı. Cırık, "Eşimle beraber balkondaydık, eşim bağırınca bir arabanın bizim apartmanın boşluğuna düştüğünü gördüm.

Hemen aşağı indik, önce arabanının camını kırdık. Aracın içindeki adamı, eşini ve üç tane kız çocuğunu kurtardık. Arabanın ön camını kırarak içerdekileri çıkardık.

Camı sökerken burnuma cam parçası geldi, yaralandım. Bizim için önemli olan onların kurtulması" ifadelerini kullandı.

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