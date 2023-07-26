Basketbolcu Mihrace'yi yaya geçidinde öldürmüş. Bu resmen cinayet

Bunun neresi kaza resmen cinayet. Sürücü bir de serbest bırakıldı. Diyarbakır'da Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı, trafik kazasında hayatını kaybetti. 31 yaşında hayata gözlerini yuman Buğdaycı'nın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Basketbolcu Mihrace'yi yaya geçidinde öldürmüş. Bu resmen cinayet

23 Temmuz günü akşam saatlerinde, Sur ilçesi Fetih ile Kıtıbıl Mahallesi sınırındaki Hayati Avşar Caddesi'nde bir kaza meydana geldi.

Bisikletiyle caddedeki yaya geçidinden geçen Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı'ya, Mahsun K.’nin kullandığı 35 KSA 08 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken Buğdaycı, ilk müdahelenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Mihrace Yasemin Buğdaycı tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Buğdaycı’nın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Sürücü Mahsun K. gözaltına alındı.

Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın cenazesi, otopsinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI
Kazanın ardından emniyete götürülen Mahsun K. adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan ve adli kontrolle serbest bırakılan Mahsun K., ilk ifadesinde, "Yolda seyir halindeyken aniden önüme çıktı" dediği kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Mahsun K.'nın kullandığı otomobilin, yaya geçidinden bisikletle geçen Mihrace Yasemin Buğdaycı’ya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera kayıtlarında Mahsun K.’nin yaya yoluna gelirken Buğdaycı’nın ise yola çıkışı, çarpmanın etkisiyle metrelerce yükselerek düştüğü yer alıyor.

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