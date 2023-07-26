Basketbolcu Mihrace'yi yaya geçidinde öldürmüş. Bu resmen cinayet

Bunun neresi kaza resmen cinayet. Sürücü bir de serbest bırakıldı. Diyarbakır'da Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı, trafik kazasında hayatını kaybetti. 31 yaşında hayata gözlerini yuman Buğdaycı'nın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.