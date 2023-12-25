Baskın yiyen komandoların karlar içindeki çadırlarda kaldığı ortaya çıktı. İsmail Saymaz açıkladı

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 24 saatte 12 asker şehit oldu. Askerlerimizin şehit olduğu Hakuk’taki üs bölgesinin fotoğraflarını paylaşan gazeteci İsmail Saymaz "Böyle geçici üs mü olur" sorusunu sordu.

Saymaz, geçici üs bölgesindeki çadırların kara batmasına dikkat çekerek, “Altı şehit verdiğimiz Sur Tepe geçici üs bölgesinde çadırlar kara batmış. Tipiden göz gözü görmüyor. Sormak isterim: Böyle geçici üs mü olur? Mehmetçik, geçtim PKK’nın sızma girişimini, yabani hayvan saldırısına ve donmaya karşı bile korunaksız değil mi?” ifadelerini kullandı.

PKK’lı teröristlerin 20 metre yaklaşmasının neden fark edilmediğini soran Saymaz, “PKK saldırı için yağışı beklerken, sızma için hareket halinde oldukları görüntülenmişken, TSK nasıl bir önlem aldı? PKK’nın 20 metre yaklaşabilmesi neden fark edilemedi? Irak’ta bu şekilde kaç üs var? Bilmek istiyoruz… Kaç Mehmetçik kara batmış çadırlarda elde silahla bekliyor?” dedi.

Saymaz köşe yazısında sözlerine şöyle devam etti:

“Şehit Yasin Karaca’nın kerpiç evlerinin görüntüsü yayınlanınca harekete geçildi. Ev tez vakitte onaracaklarmış. Fakat hangisi daha hazin, karar veremedim. Yasinlerin Tokat Almus’taki yıkıldı yıkılacak kerpiç evi mi... Sur Tepesi’ndeki kara batmış çadırları mı? Hangisi?”