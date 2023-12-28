Görevdeki askerlerin telefon kullanıma tedbirler geliyor. Görev yerinden paylaşımlar güvenlik açığına neden oluyordu

Kaynak: Haber Merkezi
Görevdeki askerlerin telefon kullanıma tedbirler geliyor. Görev yerinden paylaşımlar güvenlik açığına neden oluyordu
Askerlerin görev yerlerinden çektikleri içerikleri sosyal medyada paylaşmalarının güvenlik sorunu yarattığını belirten MSB kaynakları, konuyla ilgili gerekli çalışmanın yürütüldüğü ve yakın zamanda tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 12 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Mehmetçiğin 22-23 Aralık'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen sızma girişimi ve hain saldırılarda bir kez daha göğsünü siper ettiğini, hainlere geçit verilmediğini dile getirdi.

CEP TELEFONU ZAAFİYETİ

Saldırılarda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK'ya başsağlığı ve sabır dileyen Aktürk'e askerlerin görev yerinde telefon kullanmasıyla ilgili bir soru yöneltildi.

Tuğamiral Aktürk'e "Cep telefonu kullanımı zaafiyete neden oluyor mu?" diye soruldu.

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"GÜVENLİK SORUNU YARATABİLİR"

Cep telefonlarının güvenlik sorunu oluşturabileceğini belirten Tuğamiral Zeki Aktürk, konuyla ilgili bir çalışmanın yürütüldüğünü söyledi.

Aktürk, görev yerinde cep telefonu kullanımıyla ilgili ciddi tedbirler alınacağını da sözlerine ekledi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk'ün konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Özellikle akıllı cep telefonlarının günlük hayatta dahi yarattığı güvenlik sorunu herkesçe bilinmektedir. MSB olarak personel ve birlik güvenliği bakımından konu üzerinde bir çalışma yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili ciddi tedbirler alınacaktır."

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