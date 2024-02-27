Basurun ve kabızlığın kesin çaresi ortaya çıktı. Asırlardır kullanılıyor. Sabah aç karnına 1 kaşık tüketmek yetiyor

Mardin’de üzerlik tohumu, hem tütsü hem de ilaç olarak kullanılan geleneksel bir bitki olmasıyla biliniyor.

Mardinliler, üzerlik tohumunu tavada kızartarak evlerini nazar ve haşerelerden arındırdıklarına inanırlar.

Ayrıca, üzerlik tohumunun basura, burun tıkanıklığına, saç sağlığına ve hormon dengesine iyi geldiği de söylenir.

Üzerlik tohumu, ipe dizilerek ev ve araba süsü olarak da kullanılır.

Üzerlik tohumunun basur ve kabızlık sorunlarına karşı faydalı olduğu bildirildi.

Tohumlar kavrulup ezildikten sonra aç karnına bir çay kaşığı alınır.

Ayrıca üzerlik tohumu tütsüsü evi haşerelerden arındırır ve nazar boncuğu gibi kötü enerjilerden korur.

Büyük boyutlu olanlar evin içine, küçük boyutlu olanlar ise arabanın içine asılır.