Arı sokmasına birebir. Mide rahatsızlıklarına iyi geliyor. Kabızlığı giderir. Basura faydalıdır. İşte o ot

Erkavim Yıldırım
Arı sokmasına birebir. Mide rahatsızlıklarına iyi geliyor. Kabızlığı giderir. Basura faydalıdır. İşte o ot
Arı sokmasına birebir iyi gelen mide rahatsızlıklarına iyi gelen kabızlığı gideren ve basura faydalı olan pırasa dikkat çekti.

Doğanın sunduğu gıdalarla doğal ve sağlıklı beslenmek, sağlığımızı korumamıza yardımcı olduğu vurgulandı.

Pırasa, arı sokması, mide rahatsızlıkları, kabızlık ve basur gibi sorunlara iyi gelen bir sebze olmasıyla biliniyor.

Pırasa nedir?

Pırasa, zambakgiller familyasına ait bir bitki olmasıyla biliniyor. Uzun ve göbekli soğanının olduğu bildirildi.

Yazın veya kışın hasat edilebileceği gibi Ekim zamanı mevsime göre değiştiği bildirildi.

Ülkemizde kamış pırasası ve kara pırasa olmak üzere iki çeşidi yaygın olarak yetiştirildiği ifade edildi.

Pırasanın faydaları saymakla bitmez…

İdrar yollarını temizler. Şurubu balgam söktürür, öksürüğü azaltır. İştah açar.

Mideyi rahatlatır. Romatizma, eklem ağrıları, damar sertliği, böbrek hastalıkları, üremi ve idrar kaçırma gibi durumlarda şifa kaynağıdır.

Böbreklerdeki kum ve taşların atılmasına destek olur. Suyu ciltteki sivilce ve lekeleri iyileştirir.

Sinir sistemini güçlendirir. Kabızlığı önler. Basur şişliklerine iyi gelir.

Arı sokması tedavisinde de kullanılır.

Pırasa nasıl yenir?

Pırasa yemeden önce iyice yıkanmalıdır. Pırasa çiğ veya pişmiş olarak tüketilebilir.

Pırasa suyu da pırasa kadar sağlıklıdır ve içilebilir.

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