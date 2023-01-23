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Çocuklu ailelere 'burs’ müjdesi: Başvurular başladı...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, öğrencilere burs ödemesi için başvuruları almaya başladı. Çocukları üniversitede okuyan aileler de e-Devlet üzerinden destek ödemesi alabilmek için başvuru yapabilecek.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 23:51
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Başvurular başladı... Çocuklu ailelere 'burs’ müjdesi

Çocuklu ailelere 'burs’ müjdesi: Başvurular başladı...
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Çocuklu ailelere 5 bin 500 TL burs ödemesi yapılacak. Burs almak isteyen aileler e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal destek alan yaklaşık 4.4 milyon aileye burs konusunda öncelik tanıyacak.

KİMLER BURSA BAŞVURU YAPABİLECEK?

Kamudanhaber’den Mehmet Diktaş’ın haberine göre; çocukları üniversitede okuyan ailelerin çocuklarına dönem arasında bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin 500 TL ödeme yapılacak.

Çocukları üniversite de okuyan aileler e-Devlet sistemi üzerinden destek/burs ödemesine başvuru yapabilecek.

Sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına sınıflarında derece yapmaları durumunda asgari ücretin yüzde 60’ı kadar yardım yapılacak.

Yüksek öğrenim öğrencilerine ise net asgari ücret tutarında dönem arasında ödeme yapılacak.

Aynı kapsamda 4 yıllık üniversite okuyan öğrencilere aylık 100 tl destek ödemesi yapılacak.

Sonuç olarak; devlet desteği alan 4.4 milyon ailenin ilkokul, ortaokul ve liseye giden çocuklarına 3 bin 300 tl ödeme yapılacak.

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