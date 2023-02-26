e-Devlet'te 61 milyon kişinin hesabı çalındı iddiası

Cyberthint, Twitter üzerinden önemli bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Hydra Market, e-Devlet üzerinden 61 milyon vatandaşın kişisel verilerine erişti.

Hydra Market, verileri satışa çıkardı. Kaynağa göre veriler, sadece 11 saat içinde satıldı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Cyberthint açıklaması şu şekilde;

Hydra Market, Türkiye e-Devlet Kapısı web sitesi için 61 milyon vatandaşın şifre bilgilerini ele geçirdiğini iddia ederek satışa çıkardı. Verinin satışa çıktıktan sadece 11 saat sonra satıldığını belirtti.