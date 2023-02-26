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e-Devlet'te 61 milyon kişinin hesabı çalındı iddiası

Siber tehditlere karşı önceden önlem alınmasını sağlayan gelişmiş bir siber tehdit önleyici platformu olan Cyberthint, Türkiye'de 61 milyon kişinin hesabının çalındığı iddiasında bulundu.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 15:18
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61 milyon kişinin hesabı e-devlet üzerinden çalındı iddiası

e-Devlet'te 61 milyon kişinin hesabı çalındı iddiası
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Cyberthint, Twitter üzerinden önemli bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Hydra Market, e-Devlet üzerinden 61 milyon vatandaşın kişisel verilerine erişti.

Hydra Market, verileri satışa çıkardı. Kaynağa göre veriler, sadece 11 saat içinde satıldı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Cyberthint açıklaması şu şekilde;

Hydra Market, Türkiye e-Devlet Kapısı web sitesi için 61 milyon vatandaşın şifre bilgilerini ele geçirdiğini iddia ederek satışa çıkardı. Verinin satışa çıktıktan sadece 11 saat sonra satıldığını belirtti.

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