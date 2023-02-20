Depremzedeler e-devlet'ten nasıl geçici kimlik belgesi alabilir

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremzedelerin yeni bir kimlik başvurusu yapmasına gerek kalmadan e-Devlet üzerinden geçici kimlik belgesi alabileceğini açıkladı.

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ NASIL ALINIR

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada depremden etkilenen illerdeki afetzedelerin mağduriyetlerini azaltmak amacıyla kimlik kartı başvurusuna gerek olmadan geçici kimlik belgelerinin e-Devlet üzerinden alınabilmesine olanak sağlandığı belirtildi.

Açıklamada "Geçici kimlik belgesini, depremden etkilenen illerimizde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan vatandaşlarımız yararlanabilecek" ifadelerine yer verildi ve açıklamaya şu şekilde devam edildi:

"Depremden etkilenen illerimizde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan afetzede vatandaşlarımız, kendisi, veli ya da vasisi olduklarının geçici kimlik belgesini e-Devlet’ten barkodlu alabiliyor."

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada "E-Devletten alınan barkodlu geçici kimlik belgesi üç ay yeni kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli" ifadelerini de kullandı.