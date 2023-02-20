20 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Depremzedeler e-devlet'ten nasıl geçici kimlik belgesi alabilir

Depremde kimliklerine ulaşamayan depremzedelerin e-devlet üzerinden kimlik belgelerine ulaşabileceği ifade edildi. Peki geçici kimlik belgesi nasıl temin edilir? İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 15:32
Takip Et

E-devlet'ten geçici kimlik belgesi nasıl alınır

Depremzedeler e-devlet'ten nasıl geçici kimlik belgesi alabilir
+
Aa
-

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremzedelerin yeni bir kimlik başvurusu yapmasına gerek kalmadan e-Devlet üzerinden geçici kimlik belgesi alabileceğini açıkladı.

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ NASIL ALINIR

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada depremden etkilenen illerdeki afetzedelerin mağduriyetlerini azaltmak amacıyla kimlik kartı başvurusuna gerek olmadan geçici kimlik belgelerinin e-Devlet üzerinden alınabilmesine olanak sağlandığı belirtildi.

Açıklamada "Geçici kimlik belgesini, depremden etkilenen illerimizde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan vatandaşlarımız yararlanabilecek" ifadelerine yer verildi ve açıklamaya şu şekilde devam edildi:

"Depremden etkilenen illerimizde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan afetzede vatandaşlarımız, kendisi, veli ya da vasisi olduklarının geçici kimlik belgesini e-Devlet’ten barkodlu alabiliyor."

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada "E-Devletten alınan barkodlu geçici kimlik belgesi üç ay yeni kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli" ifadelerini de kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
1
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
2
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
3
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
4
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
5
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
6
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Yer yarıldı dere içine akmaya başladı. Diyarbakır'da depremden sonra korkutan olay
7
﻿Yer yarıldı dere içine akmaya başladı. Diyarbakır'da depremden sonra korkutan olay
﻿Yer yarıldı dere içine akmaya başladı. Diyarbakır'da depremden sonra korkutan olay
﻿Kanada AB'nin savunma projesine katılacak
﻿Kanada AB'nin savunma projesine katılacak
﻿Kanada AB'nin savunma projesine katılacak
﻿Marcus Thuram Mönchengladbach'tan bedelsiz ayrılacak. Dünya devi onu istiyor
﻿Marcus Thuram Mönchengladbach'tan bedelsiz ayrılacak. Dünya devi onu istiyor
﻿Marcus Thuram Mönchengladbach'tan bedelsiz ayrılacak. Dünya devi onu istiyor
﻿Enkaz altından çıkan vasiyet ağlattı
﻿Enkaz altından çıkan vasiyet ağlattı
﻿Enkaz altından çıkan vasiyet ağlattı
﻿Google kulaklığıyla fark yarattı. Gizli özelliği keşfedildi
﻿Google kulaklığıyla fark yarattı. Gizli özelliği keşfedildi
﻿Google kulaklığıyla fark yarattı. Gizli özelliği keşfedildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.