Kendi kendini onarabilen Nokia G22 duyuruldu. 'Bataryası 3 gün gidiyor' diye tanıtıldı

Nokia, üç yıla kadar garanti, güncelleme ve ayrıca 3 günlük pil ömrü sunacağı yeni cihazını tanıttı.

Nokia G22’nin en önemli özelliklerinden biri, kutusunda onarım parçaları sunuyor olması olarak tanımlandı. Şirket; kullanıcıların cihazın ekranını, şarj noktasını veya pilini değiştirmesi için iFixit ile ortaklık kurdu. HMD’ye göre pilin değiştirilmesinin sadece 5 dakika, ekranın değiştirilmesinin ise 20 dakika süreceği ifade edildi.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Nokia G22 HD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,52 inç ekrana yer veriyor. Ekranın Gorilla Glass 3 korumasıyla donatıldığı aktarıldı. Unisoc T606 yonga setinden güç alan Nokia G22, 4 GB RAM ve 64GB / 128GB dahili depolama sunacağı belirtildi.

2 işletim sistemi yükseltmesi ve 3 yıllık güvenlik güncellemesi vaat eden G22, Android 12 ile kutudan çıkıyor. Akıllı telefon 50 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel makro ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumuna yer veriyor. Ön tarafında ise 8 Megapiksellik bir kamera bulunuyor.

Giriş-orta segmente hitap eden cihaz, 5050 mAh bataryadan besleniyor ve 20W kablolu şarjı destekliyor. Akıllı telefon kömür, yeşil ve pembe renklerde satışa sunulacak. Nokia G22 fiyatı 155 dolar olacak. Şu anda Avrupa’da satın alınabiliyor, ancak Türkiye’de ne zaman piyasaya sürüleceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.