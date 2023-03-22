Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı

HMD Global, Nokia'nın yeni akıllı telefonu olan C12 Pro'nun tanıtımını yaptı. Su damlası çentikli 6,3 inç HD+ ekran sahip olan cihazın arka tarafında 8 Megapiksel kamera ve LED flaş bulunuyorken, ön tarafında ise 5 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; akıllı telefonun bir önceki modele göre yükseltilmiş 4000 mAh çıkarılabilir bataryaya sahip olacağı belirtilirken cihaz, gücünü Unisoc 9863A1 yonga setinden ve 2GB / 3GB RAM’den alıyor.

2GB / 3GB RAM seçeneği, microSD kart destekli 64GB dahil depolama ile eşleştirildi. Nokia’nın açıklamasına göre giriş seviyesi telefon, Android 12 Go destekli olacak. Ayrıca iki yıl boyunca üç ayda bir güvenlik güncellemesi alacak.

C12 Pro; Dark Cyan, Light Mint ve Charcoal olmak üzere üç renk seçeneğiyle birlikte sunuluyor. Lansmana özel olarak Hindistan’da satışa çıkan model, fiyatıyla da oldukça rekabetçi. Nokia C12 Pro fiyatı 84 dolar olarak belirlendi.