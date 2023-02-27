45 yıllık Nokia logosu değişti. İşte yeni logo

Nokia'nın yeni logosu görenler tarafından önceki logonun aksine, daha modern ve minimalist bir tasarıma sahip olarak yorumlandı.

Yeni logoda N, K ve A harflerinin belli kısımlarının kırpılması hemen dikkat çekti.

Nokia CEO'su Pekka Lundmark, yeni logonun şirketin değişim sürecinde önemli bir adım olduğunu söyledi. Lundmark, "Nokia olarak, her zaman insanların birbirleriyle bağlantı kurmasını sağlayan teknolojiler oluşturduk. Yeni logo, bu misyonumuzu yansıtıyor ve şirketimizin gelecekte de bu yönde ilerleyeceğini gösteriyor" dedi.

CEP TELEFONLARINDA ESKİ LOGO KULLANILMAYA DEVAM EDECEK

CHİP.com’da yer alan bilgilere göre; Nokia, 1865 yılında Finlandiya'da kurulmuş bir şirket ve uzun yıllar boyunca mobil iletişim sektörünün öncülerinden biri olarak varlığını koruyor. Ancak son yıllarda, telefon alanında şirketin pazar payı oldukça azaldı ve rekabet gücü bir hayli zayıfladı. Hatta şirketin telefon kolu bir dönem Microsoft tarafından satın alınmış ve sonrasında da Nokia markalı telefonlar üretme işi HMD Global'e geçmişti. Kısacası ana şirket, aslında uzun zamandır telefon üretmiyor ve sadece marka haklarını üçüncü taraf üreticilere lisanslıyor.

Yeni logo, aynı zamanda şirketin telefon işinden tamamen sıyrılmasını da temsil ediyor gibi görünüyor. Zira yeni logo ile birlikte Nokia, odağını tamamen cep telefonu üretiminden çıkartarak mobil teknolojilere kaydıracak.