Nokia C22 ve C32 tanıtıldı. Bütçe dostu cihazın fiyatı ve özellikleri belli oldu

Nokia C22 ve C32 cihazlarının tanıtımı gerçekleşti. Akıllı telefonda fiziksel parmak izi tarayıcısına sahip plastik bir arka panele yer verileceği ifade ediliyor. Kavisli cam bulunduran 6,5 inçlik bir HD+ LCD ekranla sunulan C22, 3GB RAM ve microSD ile genişletilebilen 64GB dahili depolama alanına sahip olarak tanımlanıyor.

C22’nin ikili kamera kurulumunda ise 13 Megapiksel ana, 2 Megapiksel makro kamerası bulunmaktadır. Nokia, orta segment modeline maskeyle bile yüz kilidi açabildiğini söylediği 8 Megapiksellik bir ön kamera yerleştirdi. Tam şarjla üç güne kadar dayanabilen 5000 mAh bataryadan besleniyor.

Ayrıca Nokia C32 ise nispeten daha güçlü özelliklere sahip. C32, kavisli cama yer veren 6,5 inç HD+ LCD ekran bulunduruyor. Kamera tarafında Gece ve Portre modlarının yanı sıra Otomatik HDR destekli 50 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel makro sensörü bulunuyor. Nokia C32, 4GB RAM ve microSD ile genişletilebilen 64 GB/128 GB depolamaya yer veriyor.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; UNISOC SC9863A yonga seti ile donatılan C32’nin kutudan Android 13 ile çıkacağı belirtildi. Ayrıca her iki telefonun da 2 işletim sistemi yükseltmesi ve 3 yıllık güvenlik güncellemesi alacağı aktarıldı. C32’nin de 5000 mAh bataryaya sahip olduğu bildirildi.

Nokia’nın bildirdiğine göre pil ömrü, yapay zeka destekli pil yönetimi ile geliştirildi. Hem C22 hem de C32 toz ve su sıçramasına karşı koruma için IP52 sertifikasına sahip, yani su ve toza karşı dayanıklı olduğunu belirtmek gerekiyor. Nokia C22 fiyatı 115 dolar, Nokia C32 fiyatı ise 136 dolardan başlıyor.