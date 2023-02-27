27 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Nokia C22 ve C32 tanıtıldı. Bütçe dostu cihazın fiyatı ve özellikleri belli oldu

Üç gün boyunca bataryasının bitmeyeceği iddia edilen Nokia'nın yeni cihazları tanıtılıyor. 'Bütçe dostu' olarak tanımlanan C22 ve C32'nin fiyatı ve teknik özellikleri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 10:21
Takip Et

Nokia C22 ve C32'nin fiyatı ve özellikleri belli oldu

Nokia C22 ve C32 tanıtıldı. Bütçe dostu cihazın fiyatı ve özellikleri belli oldu
+
Aa
-

Nokia C22 ve C32 cihazlarının tanıtımı gerçekleşti. Akıllı telefonda fiziksel parmak izi tarayıcısına sahip plastik bir arka panele yer verileceği ifade ediliyor. Kavisli cam bulunduran 6,5 inçlik bir HD+ LCD ekranla sunulan C22, 3GB RAM ve microSD ile genişletilebilen 64GB dahili depolama alanına sahip olarak tanımlanıyor.

C22’nin ikili kamera kurulumunda ise 13 Megapiksel ana, 2 Megapiksel makro kamerası bulunmaktadır. Nokia, orta segment modeline maskeyle bile yüz kilidi açabildiğini söylediği 8 Megapiksellik bir ön kamera yerleştirdi. Tam şarjla üç güne kadar dayanabilen 5000 mAh bataryadan besleniyor.

Ayrıca Nokia C32 ise nispeten daha güçlü özelliklere sahip. C32, kavisli cama yer veren 6,5 inç HD+ LCD ekran bulunduruyor. Kamera tarafında Gece ve Portre modlarının yanı sıra Otomatik HDR destekli 50 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel makro sensörü bulunuyor. Nokia C32, 4GB RAM ve microSD ile genişletilebilen 64 GB/128 GB depolamaya yer veriyor.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; UNISOC SC9863A yonga seti ile donatılan C32’nin kutudan Android 13 ile çıkacağı belirtildi. Ayrıca her iki telefonun da 2 işletim sistemi yükseltmesi ve 3 yıllık güvenlik güncellemesi alacağı aktarıldı. C32’nin de 5000 mAh bataryaya sahip olduğu bildirildi.

Nokia’nın bildirdiğine göre pil ömrü, yapay zeka destekli pil yönetimi ile geliştirildi. Hem C22 hem de C32 toz ve su sıçramasına karşı koruma için IP52 sertifikasına sahip, yani su ve toza karşı dayanıklı olduğunu belirtmek gerekiyor. Nokia C22 fiyatı 115 dolar, Nokia C32 fiyatı ise 136 dolardan başlıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
1
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
﻿Ahmet Ercan son kez uyardı: Devlet büyükleri, bürokratlar, YÖK Başkanı bunu hemen yapın
2
﻿Ahmet Ercan son kez uyardı: Devlet büyükleri, bürokratlar, YÖK Başkanı bunu hemen yapın
﻿Ahmet Ercan son kez uyardı: Devlet büyükleri, bürokratlar, YÖK Başkanı bunu hemen yapın
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
3
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
4
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
5
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Deprem bölgesine yaptığı yardımlarla yandaşların hedefi olan Haluk Levent bugün canlı yayına çıkacağını açıkladı
6
﻿Deprem bölgesine yaptığı yardımlarla yandaşların hedefi olan Haluk Levent bugün canlı yayına çıkacağını açıkladı
﻿Deprem bölgesine yaptığı yardımlarla yandaşların hedefi olan Haluk Levent bugün canlı yayına çıkacağını açıkladı
﻿Hükümet istifa sloganları Bahçeli'yi kızdırdı: Maçlar seyircisiz oynansın
7
﻿Hükümet istifa sloganları Bahçeli'yi kızdırdı: Maçlar seyircisiz oynansın
﻿Hükümet istifa sloganları Bahçeli'yi kızdırdı: Maçlar seyircisiz oynansın
﻿Borsa haftaya yükselişle başladı
﻿Borsa haftaya yükselişle başladı
﻿Borsa haftaya yükselişle başladı
﻿Uzmanı önerilerini sıraladı. “Deprem korkusu uyku bozukluklarını tetikleyebilir”
﻿Uzmanı önerilerini sıraladı. “Deprem korkusu uyku bozukluklarını tetikleyebilir”
﻿Uzmanı önerilerini sıraladı. “Deprem korkusu uyku bozukluklarını tetikleyebilir”
﻿Arnavutköy'de sokak köpekleri çocuklara saldırdı
﻿Arnavutköy'de sokak köpekleri çocuklara saldırdı
﻿Arnavutköy'de sokak köpekleri çocuklara saldırdı
﻿Mü'minun suresi ne anlama geliyor?
﻿Mü'minun suresi ne anlama geliyor?
﻿Mü'minun suresi ne anlama geliyor?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.