Bataryası dolu olan telefon neden kapanır? Bozuk mudur

Bir telefonun bataryası doluyken kapanması durumunda yapılacak çok fazla bir seçenek yoktur. Pili dolu olduğu halde kapanan telefonun yüksek ihtimalle pil ömrü bitmiş demektir. Bataryanın şarj yüzdesi yıpranmalar nedeniyle yanlış hesaplanmaktadır. Yani dolu gibi gözüken batarya aslında boş olabilir.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre, konu sadece pil değil daha maliyetli bir şey olan ana karttan da kaynaklanabilir.

Peki akıllı telefonları pil ömrünü uzatmak için ne yapılmalı?

- Arka plandaki uygulamaları kapatın.

- Güncellemelerin pil performansına etkisi derinden araştırılmalı.

- GPS’i kullanılmadığı durumlarda kapatın.

- Evde Wi-Fi, dışarıda mobil veri mantığını benimseyin. Yani birisini kullanırken, diğerini her zaman kapalı tutun.

- Ekran parlaklığını kullanıcı deneyimini azaltmayacak derecede düşük tutun.

- Kalitesiz şarj adaptörlerini ve kablolarını kesinlikle kullanmayın.

- Telefonu yüzde 0’dan yüzde 80’e kadar şarj edin. Bu sayede pilin ömrü yüzde 100’e kıyasla bir şarj döngüsünü tamamlamadığı için büyük ölçüde uzayacaktır.