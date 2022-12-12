Batık şirkete AKP'li belediyeden 11 milyon TL

Hüseyin Demir- Murat Sarıgöz / Yeniçağ Uşak

Daha sonra söz alan Belediye Meclis üyeleri Uşak belediyesi ile ilgili olarak "Sayıştay raporları ile sabit olan batık UTAŞ şirketine 2019 da 5 milyon,2021 de 6 milyon TL para aktarılmıştır.

1- Bu para niye batık olan UTAŞ'a verilmiştir?

2-UTAŞ bu paraları ne yapmıştır nerede harcanmıştır?

3-İsmerpaşa caddesinin yapılacak düzenleme için 33 milyon TL harcanacaktır.Yani 3 tane kayaağıl hamamı parası yapmaktadır.Niye pandemi sürecinde yapılamadı da şimdi tam esnafın para kazanacağı zaman yapılmaktadır?

4- 880 ton yani 28 tır atık su borusu MKE verilmemiş olduğunu duyduk.o zamanın parası ile 3.5 milyon TL tutuyor. MKE ye gönderilmeyen bu borular kime, kaç paraya verildi ve bu paralar ne oldu?

5- festivallere harcanan bildiğimiz 2.5 milyon TL yakın paradır ve ayrıca geziler düzenlenip para savrulmaktadır.Belediyenin Bankalara o kadar borcu varken, Belediye ana para hariç avukatlara faizlerle 11 milyon harcadı.Bu paralar daha güzel işlerde harcanamazmıydı?

6- Uşak Belediyesinin tahmini bütcesi 1.8 milyar TL ama herşeye yüzde 200 ve 300 zam var. Uşağın suyuna yüzde 50 indirim dedik AKP nin oyu ike gündeme alınmadı niye acaba?

7- Uşak Belediyesi İHALEYE açtığı inşaat işi için ilkini iptal edip daha sonra aynı işi 2.130 milyona fazlaysa tekrar veriyor. Ayruca yasaya aykırı olarak ihaleyi ince iş ve kaba İş diye ikiye ayırıp ihale ediyor. Sayıştay bunun yasaya aykırı olduğunu söylüyor neden böyle bir ihale yapıldı?

8- Uşakspor stadın n yenilenmesi veya başka biryere taşınması ile ilgili somut bir çalışma yok sadece ağzımıza bir parmak bal çalmaktadırlar. Aşigolara ve Uşaklı sporseverlere haksızlık yapılmaktadır bu haksızlık ne zaman giderilecek?" dedi.

Son olarak konuşan İlbaşkanı Obalı "Biz yapılan hiç bir iyi işe karşı değiliz.Bu paralar vatandaşın parası ve namusudur bizde bu paraların nereye gittiğini bilmek ve Uşak halkını bilgilendirmek İstiyoruz. Bu bizim boynumuzun borcu ve aralıksız çalışmaları ız sürüyor halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi. Hüseyin Demir, Murat Sarıgöz Yeniçağ Uşak.