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Aytun Çıray bu fotoğrafı 'Sizce bu ülkede hâlâ başörtüsü sorunu var mı' diyerek paylaştı

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, AKP’li Özlem Zengin’in başörtüsü için anayasa değişikliği teklifini Meclis’e sunduklarını açıkladığı basın toplantısıyla ilgili dikkat çeken bir ayrıntıyı paylaştı. Zengin, “Günün sorusu: Sizce bu ülkede hâlâ başörtüsü sorunu var mı?” dedi.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 17:26
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Aytun Çıray bu fotoğrafı ''Sizce bu ülkede hâlâ başörtüsü sorunu var mı'' diyerek paylaştı

Aytun Çıray bu fotoğrafı 'Sizce bu ülkede hâlâ başörtüsü sorunu var mı' diyerek paylaştı
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AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, beraberindeki kadın milletvekilleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında başörtüsü için hazırlanan anayasa değişikliğini Meclis Başkanlığı’na sunduklarını açıkladı. Teklifin AKP, MHP ve BBP’den 336 milletvekilinin imzası ile sunulduğunu belirten Zengin, "Diyorum ki geliniz, bu anayasa değişikliğine destek veriniz. Bu, TBMM’de çözülmelidir. 400 milletvekilini geçerek referanduma ihtiyaç olmadan TBMM’ye yakışan budur" dedi.

AYTUN ÇIRAY O AYRINTIYA DİKKAT ÇEKTİ

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, anayasa değişikliğinin açıklandığı basın toplantısıyla ilgili bir ayrıntıya dikkat çekti. Basın toplantısındaki görüntüyü paylaşan Çıray, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

Günün sorusu: Sizce bu ülkede hâlâ başörtüsü sorunu var mı?

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