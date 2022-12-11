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  • AKP'li isimden İYİ Partili Hüseyin Örs'e atılan yumruk için skandal savunma

AKP'li isimden İYİ Partili Hüseyin Örs'e atılan yumruk için skandal savunma

AKP'li Yavuz Subaşı, İYİ Partili Hüseyin Örs'e yumruk atarak hastanelik eden Zafer Işık'a sahip çıkarken muhalefet için "Herkes haddini bilecek" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 19:00
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AKP'li Yavuz Subaşı'dan İYİ Partili Hüseyin Örs'e atılan yumruk için skandal savunma

AKP'li isimden İYİ Partili Hüseyin Örs'e atılan yumruk için skandal savunma
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AKP Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, 6 Kasım'da TBMM Genel Kurulu'nda çıkan tartışmada İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ün başına yumruk atarak hastanelik olmasına neden olan AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'ı savundu. 

HÜSEYİN ÖRS'Ü SUÇLADI

AA'nın haberine göre Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Subaşı, Hüseyin Örs'ün Zafer Işık'ın üzerine yürüdüğünü ve bu sırada "Seni döveceğim ulan. Kaçma" dediğini ileri sürerek "Çok değerli dostum, kıymetli arkadaşımın, hiçbir şekilde o tür hareketi yapacağını da tahmin etmedim. Ama hepimiz insanız, etten, sinirden, kandan, sudan yaratılmışız. Zafer Işık keşke yapmasaydı bunu ama Zafer Işık sahipsiz de değildir." dedi. 

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

AKP'de hiç kimsenin sahipsiz olmadığını belirten Subaşı, "Herkes haddini bilecek. Bütçe görüşmelerinde muhalefet partilerinin kullandığı kirli dil, zihinlerindeki çaresizliğin dışa yansımasıdır. Muhalefet partilerinin kullandığı kirli dil, tükenmişlik sendromunun yansımasıdır." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu’nda Bütçe Kanun Teklifleri görüşüldüğü sırada, AKP’li milletvekilleri ile İyi Partili milletvekilleri arasında tartışma çıkmış, AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, İyi Partili Hüseyin Örs'ü darp ederek yoğun bakıma kaldırılmasına neden olmuştu. Kalp ritminde bozukluk olan Işık'a elektro şok uygulanmıştı.

Hastanede bir süre tedavi gören Örs, geçtiğimiz gün kaldığı hastaneden taburcu edilmişti.

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Yeni Türkiye
11.12.2022 19:08
Ortalık “had bildiren” şampiyonlardan geçilmiyor artık..  
 
Sedat
11.12.2022 19:05
Seçimden sonra görürüz haddini.  
 
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