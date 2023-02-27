27 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Batman’da yan baktı kavgası: 1 yaralı

Batman'da yolda yürüyen iki kişi arasında yan bakma meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda 1 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 16:39
Takip Et

Batman’da yan baktı kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Batman’da yan baktı kavgası: 1 yaralı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Batman Sanat Sokağında yolda yürüyen 2 kişi arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından kavga çıktı. Çıkan kavgada olay ile ilgisi olmayan vatandaş yolda geçtiği esnada bacağından yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Batman Sanat Sokağında yolda yürüyen iki kişi arasında yan bakma meselesi sözlü tartışmanın ardından silahlı kavgaya döndü.

Çıkan silahlı kavgada yolda geçen bir vatandaş ayağından vuruldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye sevk edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
1
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
2
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
3
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
4
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
5
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
6
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
7
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
﻿Tokat'ta orman yangını
﻿Tokat'ta orman yangını
﻿Tokat'ta orman yangını
﻿Japonya en büyük sahra hastanesini Gaziantep’te kurdu
﻿Japonya en büyük sahra hastanesini Gaziantep’te kurdu
﻿Japonya en büyük sahra hastanesini Gaziantep’te kurdu
﻿Türkiye'nin tek kuyumcu sanayi sitesi için karar belli oldu
﻿Türkiye'nin tek kuyumcu sanayi sitesi için karar belli oldu
﻿Türkiye'nin tek kuyumcu sanayi sitesi için karar belli oldu
﻿Portekiz'de çalışanlar iş bıraktı tren seferleri aksadı
﻿Portekiz'de çalışanlar iş bıraktı tren seferleri aksadı
﻿Portekiz'de çalışanlar iş bıraktı tren seferleri aksadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.