Fenerbahçe'ye Konya şoku: Batshuayi cezalı

Sarı - Lacivertlilere kötü haber.
Fenerbahçe'de sarı kart gören Michy Batshuayi, Konyaspor karşısında cezalı duruma düştü.
Bu arada 78. dakikada Fenerbahçe'de Rossi ve Batshuayi kenara geldi; Arda Güler ve Joshua King oyuna dahil oldu.
Sarı - Lacivertlilere kötü haber.
Fenerbahçe'de sarı kart gören Michy Batshuayi, Konyaspor karşısında cezalı duruma düştü.
Bu arada 78. dakikada Fenerbahçe'de Rossi ve Batshuayi kenara geldi; Arda Güler ve Joshua King oyuna dahil oldu.
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