Fenerbahçe'ye Konya şoku: Batshuayi cezalı

Sarı - Lacivertlilere kötü haber.

Fenerbahçe'de sarı kart gören Michy Batshuayi, Konyaspor karşısında cezalı duruma düştü.

Bu arada 78. dakikada Fenerbahçe'de Rossi ve Batshuayi kenara geldi; Arda Güler ve Joshua King oyuna dahil oldu.