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Fenerbahçe'ye Konya şoku: Batshuayi cezalı

Fenerbahçe'de Batshuayi Adana Demirspor karşısında sarı kart gördü. Yıldız futbolcu kritik Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 21:57
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Batshuayi cezalı: Fenerbahçe'ye Konya şoku

Fenerbahçe'ye Konya şoku: Batshuayi cezalı
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Sarı - Lacivertlilere kötü haber.
Fenerbahçe'de sarı kart gören Michy Batshuayi, Konyaspor karşısında cezalı duruma düştü.
Bu arada 78. dakikada Fenerbahçe'de Rossi ve Batshuayi kenara geldi; Arda Güler ve Joshua King oyuna dahil oldu.

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