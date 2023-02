Masa başı oyunlarıyla bu lig bitmez! Fatih Saboviç yazdı

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla ve Adana Demirspor'un iç sahadaki yenilmezlik unvanını sonlandırmak amacıyla geldiği deplasmanda iki takım da 1'er puanı paylaştı. Baştan sona nefes kesen bir tempo ile oynanan mücadelede hakem kararları çok tartışıldı. Kanarya, zirve yarışında yara aldı.

Ezeli rakibi Galatasaray'ın zirvede olduğu haftalarda takibini soluksuz şekilde sürdüren Fenerbahçe, Adana'da tam 57 dakika süren bir ilk devre oynadı. Maçta tempo hat safhadaydı, ilk 40 dakikalık dilime herhangi bir maçta yaşanabilecek neredeyse her şey sığdı.

İki takım da orta saha güvenliğini bir kenara bırakıp yıldırım gibi ataklarla birbirini zorladı. Adana Demirspor karşılaşmanın başında üst üste 3 pozisyon üretse de Altay'ı geçemedi.

MERT HAKAN GOLÜ BULDU AMA...

Aynı temponun yansımaları, Adana Demirspor kalesini de vurdu. Ardı ardına 2 pozisyon yakalayan Kanarya, en net fırsatı 6. dakikada Batshuayi ile değerlendiremedi. Top kalenin yanından az farkla auta gitti.

Yüksek tempoya rağmen iki takımın da savunmaları soğukkanlı duruşunu bozmadı. Mert Hakan Yandaş'ın gönderdiği 'güdümlü füzeyle' sarı lacivertliler deplasmanda 1-0 öne geçse de 14. dakikadaki bu gol VAR kararıyla iptal edildi.

ALTAY, PENALTIDA KALESİNDE DEVLEŞTİ

Fenerbahçe'nin basit top kayıpları, atağa çıkarken kazanıp hemen kaybettiği toplar, her fırsatta ev sahibi Adana Demirspor'un ekmeğine yağ sürdü.

Karşılaşmanın belki de en kritik olaylarından biri 32'de yaşandı. İrfan Can'ın açık konumda bulunan eline çarpan top penaltı olarak değerlendirildi. Topun başına geçen Belhanda'ya ise günün en başarılı isimlerinden kaleci Altay ve direk, "Dur" dedi.

EV SAHİBİ İKİ TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Kaçan penaltının hemen 1 dakika sonrasında İrfan Can'ın vuruşunda Adana Demirspor savunması topu çizgiden çıkardı. Aynı aksiyon, 49'da ise bu kez Batshuayi'nin şutunda yaşandı.

Uzatmalar, VAR kararları, itirazlar ve normal sürede geçen zamanla ilk devreye tam 11 dakika eklendi, takımlar soyunma odasına 57'de gidebildi.

10 DAKİKADA 3 POZİSYON BİRDEN...

İkinci devreye daha tempolu başlayan taraf Adana Demirspor oldu. Ev sahibi ekip sırasıyla 51'de gol kaçırdı, 52. dakikada iç direğe takıldı ve top mucizevi şekilde direkten döndü. Ardından 57'de yine Altay Bayındır kalesinde devleşti.

Özellikle hızlı kanat ve forvet oyuncularını defansın derinliğinde topla buluşturmaya çalışan Adana Demirspor, başarılı olduğu her hücum aksiyonunda sarı lacivertlilere derin nefesler aldırdı. Altay, hızını alamayıp 73'te karşı karşıya bir kez daha gole izin vermedi.

ZORLADILAR VE YİNE PENALTIDAN BULDULAR

Fenerbahçe, oyuncu değişiklikleri ve Jesus'un hamleleriyle oyunu Adana Demirspor yarı alanına yıkmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı.

Adana Demirspor, rakibinin defans arkasına yaptığı girişimleri iyiden iyiye artırdı ve 82'de Altay kaleden çıkarken rakibine vurup penaltıya sebep oldu. Kronometreler 84'ü gösterirken Adana Demirspor, Cherif Ndiaye'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

VALENCIA MAÇI YENİDEN BAŞLATTI

Tam, "Her şey sona erdi" denilirken, Montella'ya hak verdim. Takımın golünden sonra çok ciddi şekilde sevinmemişti İtalyan futbol adamı... Valencia, 88'de bunun sebebini gösterircesine golünü attı ve skoru dengeledi: 1-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım 1'er puanı paylaştı.

Fenerbahçe, zirve takibinde büyük bir yara alırken Adana Demirspor evindeki yenilmezlik serisini devam ettirdi.

BU LİG NEREYE KADAR BÖYLE GİDECEK?

Konu ve maç hangi takımlar arasında oynanırsa oynansın; hakikaten senelerdir hakem kararlarında bir tutarlılık sağlanamaması, futbol kulislerinde konuşulan ve doğruluk payına gazeteci olarak da şahitlik ettiğim masa başı oyunları, ligimizi izlenemez hâle getiriyor.

Her sezon, "Belki şimdi bir şeyler değişecektir" diye açıp ligi izlemeye devam ediyoruz fakat alınan tat hangi seviyede kalıyor? Tartışılır. Bu akşam da karşılıklı 1'er gole rağmen tutarsız hakem kararları can sıkıcıydı. Ve görünüşe göre Türkiye'de her daim böyle olmaya devam edecek.