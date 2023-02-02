Fenerbahçe maçı bitti: Galatasaray 6 numarayla mesaj yolladı

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor deplasmanında 2 puan bırakması ve ardından puan farkının 6'ya çıkması üzerine bir paylaşım yaptı.

Sarı kırmızılıların, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yendiği maçtan toplu sevinç fotoğrafı ve 6 puan farkı gösterir şekilde Fredrik Midtsjö ve 6 numaralı forması gösterildi.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı: