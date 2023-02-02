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Fenerbahçe maçı bitti: Galatasaray 6 numarayla mesaj yolladı

Fenerbahçe'nin Adana deplasmanında 1-1 berabere kaldığı maç sonrası Galatasaray resmi hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 22:40
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Galatasaray'dan puan farkı paylaşımı

Fenerbahçe maçı bitti: Galatasaray 6 numarayla mesaj yolladı
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Galatasaray, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor deplasmanında 2 puan bırakması ve ardından puan farkının 6'ya çıkması üzerine bir paylaşım yaptı.

Sarı kırmızılıların, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yendiği maçtan toplu sevinç fotoğrafı ve 6 puan farkı gösterir şekilde Fredrik Midtsjö ve 6 numaralı forması gösterildi.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı:

 

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Poyraz
2.02.2023 23:13
6 deyince 6-0 geliyor aklıma helal galibiyet üstelik 10 kişiyle  
 
fener ağlama
2.02.2023 23:07
Kutalmış sözeri akşam akşam beni güldürdün. Allah ta seni güldürsün.  
 
Kutalmış Sözeri
2.02.2023 22:52
Galatasaray siz asla şampiyon olamayacaksınız.  
 
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