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Jesus Ali Palabıyık'ın üstüne yürüdü: Kırmızı kart gördü

Adana'da ortalık karıştı. Jesus kırmızı kart gördü

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 22:22
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Jesus Adana'da çileden çıktı

Jesus Ali Palabıyık'ın üstüne yürüdü: Kırmızı kart gördü
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Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının bitimiyle ortalık karıştı.
Uzatmaların son dakikalarında Zejc ceza alanı çizgisinde yerde kaldı. Fenerbahçeliler faul diye ayağa kalktı. Ancak oralı olmayan hakem Ali Palabıyık, sonra da kaçı bitirdi.
Bitiş düdüğü ile birlikte koşarak sahaya giren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, Ali Palabıyık'ın üzerine yürüdü ve bağırdı.
Ali Palabıyık bunun üzerine Jesus'a kırmızı kart gösterdi.
Jesus daha sonra tekrar Palabıyık'ın yanına gelerek itirazlarını sürdürdü.

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fener ağlama
2.02.2023 23:05
60 yaşındayım. Fener kadar ağlayan başka bir takım görmedim.  
 
ayıp
2.02.2023 22:54
Bırak bu işleri jesus efendi! Sahaya çıkarttığın ve oynatamadığın takıma bak! Mert hakan, rossi, lincoln, irfan can ne iş yaptı bunlar? Bunların hiçbirinin bir müspet hareketi yoktu maçta be!  
 
Hasan
2.02.2023 22:53
Türk futboluna hakemlerden dinamit sonrada millî takım niye bozuk .  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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