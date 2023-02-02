Jesus Ali Palabıyık'ın üstüne yürüdü: Kırmızı kart gördü

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının bitimiyle ortalık karıştı.

Uzatmaların son dakikalarında Zejc ceza alanı çizgisinde yerde kaldı. Fenerbahçeliler faul diye ayağa kalktı. Ancak oralı olmayan hakem Ali Palabıyık, sonra da kaçı bitirdi.

Bitiş düdüğü ile birlikte koşarak sahaya giren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, Ali Palabıyık'ın üzerine yürüdü ve bağırdı.

Ali Palabıyık bunun üzerine Jesus'a kırmızı kart gösterdi.

Jesus daha sonra tekrar Palabıyık'ın yanına gelerek itirazlarını sürdürdü.

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