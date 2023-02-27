Fenerbahçe'de flaş Batshuayi gelişmesi. Jesus'a kötü haber geldi

Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'de Michy Batshuayi sakatlandı. Belçikalı golcünün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmadığı öğrenildi.
Fenerbahçe sağlık heyeti, golcü futbolcuyu Kayserispor karşılaşmasına yetiştirmeye çalışıyor.
Fenerbahçe, Kayserispor ile 4 Mart Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
BU SEZON JESUSUN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN OLDU
Bu sezon Fenerbahçe ile 23 maçta 15 gol atan Batshuayi, Jorge Jesus'un en önemli gol silahlarından biri oldu.
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