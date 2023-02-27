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Fenerbahçe'de flaş Batshuayi gelişmesi. Jesus'a kötü haber geldi

Fenerbahçe'de Batshuayi sakatlandı. Golcü oyuncu Kayserispor maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 19:27
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Batshuayi'den F.bahçe'den kötü haber geldi

Fenerbahçe'de flaş Batshuayi gelişmesi. Jesus'a kötü haber geldi
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Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'de Michy Batshuayi sakatlandı. Belçikalı golcünün  yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe sağlık heyeti, golcü futbolcuyu Kayserispor karşılaşmasına yetiştirmeye çalışıyor.

Fenerbahçe, Kayserispor ile 4 Mart Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

BU SEZON JESUSUN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN OLDU
Bu sezon Fenerbahçe ile 23 maçta 15 gol atan Batshuayi, Jorge Jesus'un en önemli gol silahlarından biri oldu.

 

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