Fenerbahçe'de flaş Batshuayi gelişmesi. Jesus'a kötü haber geldi

Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'de Michy Batshuayi sakatlandı. Belçikalı golcünün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe sağlık heyeti, golcü futbolcuyu Kayserispor karşılaşmasına yetiştirmeye çalışıyor.

Fenerbahçe, Kayserispor ile 4 Mart Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.



BU SEZON JESUSUN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN OLDU

Bu sezon Fenerbahçe ile 23 maçta 15 gol atan Batshuayi, Jorge Jesus'un en önemli gol silahlarından biri oldu.



