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Bahçeli istifa edince 50 yıllık Galatasaraylı ünlü yazar Beşiktaşlı oldu

Spor camiası tribünlerden yükselen "Hükümet istifa" sloganlarıyla çalkalanırken yaşanan olaylara farklı tepkiler de gelmeye devam ediyor. Son olarak Bahçeli'nin Beşiktaş'tan istifa etmesine Yavuz Selim Demirağ'dan ilginç bir yanıt geldi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 18:21
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Bahçeli istifa edince 50 yıllık Galatasaraylı Beşiktaşlı oldu

Bahçeli istifa edince 50 yıllık Galatasaraylı ünlü yazar Beşiktaşlı oldu
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 il etkilendi. Deprem faciası sonrası en az 44 bin 374 kişi hayatını kaybederken, 100 binden fazla vatandaş da yaralandı.

Hükümetin deprem sonrası bölgeye yardımda geç kalması, bölge ve ülke genelinde büyük tepki çekti. Yine Kızılay’ın depremin 3. Günü Ahbap’a çadır sattığının ortaya çıkması kamuoyunda tepkilerin artmasına neden oldu.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ TRİBÜNLERİNDEN “HÜKÜMET İSTİFA” SESLERİ

Yaşanan deprem felaketi sonrası, ülke genelinde spor müsabakalarına da ara verilmişti. Verilen aranın ardından Fenerbahçe Konyaspor futbol müsabakasında taraftarların hükümete dönük yoğun tepkisi ortaya çıktı.

Taraftarlar maç sırasında hükümeti istifaya çağırırken, yaşanan bu olay sonrası siyasilerden de tepkiler geldi. Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) lideri Devlet Bahçeli’nin önce hükümete dönük tepkilere sert çıkarken, Beşiktaş Antalyaspor müsabakasında da hükümete dönük sert tepkilerle birlikte “Hükümet istifa” çağrılar geldi.

DEVLET BAHÇELİ’DEN İSTİFA ÇIKIŞI

Yaşanan bu olay üzerine MHP lideri Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiğini açıklayarak, tepkisini bir üst noktaya taşıdı. Bahçeli’nin bu kararının ardından MHP üyesi çok sayıda yönetici de sosyal medya hesaplarından art arda Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden istifa ettiklerini duyurdu.

SPOR KULÜPLERİNDEN TEPKİLER

Yaşanan bu gelişmelerin ardından farkı siyasetçilerden de spor müsabakaların gerekirse seyircisiz oynanması ya da gerekli güvenlik önlemlerinin alınması çağrısı geldi.

Bu çağrılara farklı liglerden futbol kulüpleri de yaşanan tepkileri doğru bulmadıklarını ve sporun “siyaset üstü” kalması gerektiği konusunda art arda açıklamalarda bulundu.

Son olarak Kulüpler Birliği de bir açıklama yaparak stadyumlarda hükümete dönük tepkileri karşısına alarak, benzer tepkilerin olmaması gerektiğini duyurdu.

50 YILLIK GALATASARAY TARAFTARI OLARAK ARTIK BEŞİKTAŞLIYIM”

Türkiye siyaseti ve spor camiası bu gelişmelerle çalkalanırken Devlet Bahçeli’nin istifa açıklamasına 50 yıllık ünlü yazardan dikkat çeken bir tepki geldi.

Yılların kıdemli gazetecisi Yavuz Selim Demirağ sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Demirağ, “Devlet Bahçeli Beşiktaş dan istifa etmiş. Ne güzel. 50 yıllık Galatasaray taraftarı olarak artık Beşiktaşlıyım.” Paylaşımında bulunarak Bahçeli’nin istifası sonrası tepkisini göstermiş oldu.

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