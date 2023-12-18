Batshuayi'nin 3 talibi ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Batshuayi'nin 3 talibi ortaya çıktı
Fenerbahçe'den devre arasında gönderilmesi beklenen Michy Batshuayi'nin talipleri ortaya çıktı.

İsmi Nottingham Forest ile sıkça geçen ancak Fenerbahçe'de kalan Batshuayi'nin Sarı Lacivertli takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Belçika basını yıldız futbolcu ile ilgili transfer iddialarını gündeme taşıdı.

30 yaşındaki Belçikalı santrfora Club Brugge, Antwerp ve Anderlecht'in talip olduğu ifade edildi.

Fenerbahçeli futbolcunun ilk önceliğinin ise İngiltere Premier Lig olduğu ifade edildi.

KARTAL DA İSTEMEDİ

Geçtiğimiz sezon çift forvet formasyonunda etkili bir performans gösteren ancak İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesiyle beraber tek forvetli sisteme dönülen ve sezon başında kadroya katılan Edin Dzeko'nun da gösterdiği etkili performansla yedek kulübesinden çıkmakta zorlanan Michy Batshuayi'nin kış transfer döneminde ayrılma ihtimali neredeyse kesinleşti.

EURO 2024'te de oynamak isteyen Batshuayi'nin öncelikli hedefi ilk 11'de oynayabileceği bir takımda forma giymek.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 resmi karşılaşmada süre bulan Michy Batshuayi bu karşılaşmalarda 5 gol atarken, 3 asist yaptı.

İlgili Haberler
Ali Koç ve Hasan Arat Türk futbolunu kökten değiştirebilecek hamleyi yaptı. Diğer başkanlara sadece takip etmek kaldı
Fenerbahçe'ye özel otobüs. Anahtarı kaptan teslim aldı
Fenerbahçe'ye özel otobüs. Anahtarı kaptan teslim aldı
Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku! Antrenmanda yer almadı
Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku! Antrenmanda yer almadı
Erman Toroğlu ertelenen maçlara isyan etti! Galatasaray'a tereyağı, Fenerbahçe'ye acılı Adana
Son Haberler
Icardi Burak Özçivit ve Teoman. Herkes bu fotoğrafı konuşuyor Spor
Icardi Burak Özçivit ve Teoman. Herkes bu fotoğrafı konuşuyor
Bariyerlere saplanan otomobildeki anne ve oğlu öldü Gündem
Bariyerlere saplanan otomobildeki anne ve oğlu öldü
Yemeksepeti'nin sahibi dev şirketten Türkiye kararı Gündem
Yemeksepeti'nin sahibi dev şirketten Türkiye kararı
Halil Umut Meler iddianamesine flaş adli tıp raporu girdi Spor
Halil Umut Meler iddianamesine flaş adli tıp raporu girdi
Son Dakika... Van'da deprem Gündem
Son Dakika... Van'da deprem
Fenerbahçe'ye kurulan tuzağı Erman Toroğlu açıkladı Spor
Fenerbahçe'ye kurulan tuzağı Erman Toroğlu açıkladı
Gazeteci Hasan Kılıç hayatını kaybetti Gündem
Gazeteci Hasan Kılıç hayatını kaybetti