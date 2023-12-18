Batshuayi'nin 3 talibi ortaya çıktı

İsmi Nottingham Forest ile sıkça geçen ancak Fenerbahçe'de kalan Batshuayi'nin Sarı Lacivertli takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Belçika basını yıldız futbolcu ile ilgili transfer iddialarını gündeme taşıdı.

30 yaşındaki Belçikalı santrfora Club Brugge, Antwerp ve Anderlecht'in talip olduğu ifade edildi.

Fenerbahçeli futbolcunun ilk önceliğinin ise İngiltere Premier Lig olduğu ifade edildi.

KARTAL DA İSTEMEDİ

Geçtiğimiz sezon çift forvet formasyonunda etkili bir performans gösteren ancak İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesiyle beraber tek forvetli sisteme dönülen ve sezon başında kadroya katılan Edin Dzeko'nun da gösterdiği etkili performansla yedek kulübesinden çıkmakta zorlanan Michy Batshuayi'nin kış transfer döneminde ayrılma ihtimali neredeyse kesinleşti.

EURO 2024'te de oynamak isteyen Batshuayi'nin öncelikli hedefi ilk 11'de oynayabileceği bir takımda forma giymek.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 resmi karşılaşmada süre bulan Michy Batshuayi bu karşılaşmalarda 5 gol atarken, 3 asist yaptı.