Ali Koç ve Hasan Arat Türk futbolunu kökten değiştirebilecek hamleyi yaptı. Diğer başkanlara sadece takip etmek kaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç ve Hasan Arat Türk futbolunu kökten değiştirebilecek hamleyi yaptı. Diğer başkanlara sadece takip etmek kaldı
Fenerbahçe başkanı Ali Koç Beşiktaş başkanı Hasan Arat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Dibi gören Türk futbolunda beyaz bir sayfa umudu yeniden doğdu.

Eren Bozdaş- YENİÇAĞ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yapılan olağanüstü kongre sonrası Beşiktaş’ın 35. Başkanı olan Hasan Arat’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ali Koç yaptığı ziyarete ilişkin, “Ben buradaki sıcak, samimi, dostane, misafirperver karşılama için Sayın Başkana ve yönetim kurulunu da özellikle çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu ziyaret yapacağımız pek çok ziyaretin başlangıcı olur. Türk futbolunun da buna ihtiyacı var. İyilik de bulaşıcıdır. Sahada rekabet saha dışında da yapıcı rekabet." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş başkanı Hasan Arat ise, “Ben buradaki sıcak, samimi, dostane, misafirperver karşılama için Sayın Başkana ve yönetim kurulunu da özellikle çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu ziyaret yapacağımız pek çok ziyaretin başlangıcı olur. Türk futbolunun da buna ihtiyacı var. İyilik de bulaşıcıdır. Sahada rekabet saha dışında da yapıcı rekabet." dedi.

Yapılan ziyaret sonrası İkili birbirlerine takımlarının 100. Yıl formalarını hediye ederken Ali Koç Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini Hasan Arat ise Rahmi Koç'un üyelik formunun çerçeveletilmiş halini takdim etti.

Yapılan bu ziyaret diğer ülkelerde olsa gayet basit ve normal bir olay olarak sayılabilecekken, dibi görmüş Türk futbolunda pek çok gelişmenin öncüsü olabilir.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ın da dediği gibi iyilik bulaşıcıdır. Camiaların önde gelenleri arasında bu tarz ziyaretlerin arttığı, nefretin son bulduğu ve birlik mesajlarının verildiği bir ortamda iyilik herkese bulaşabilir.

Yeter ki yediden yetmişe hepimiz, hakemin dövüldüğü, federasyon başkanının parmak salladığı kulüplerin birbirlerini binbir suçla itham ettiği bir ortamın en çok kendi kulüplerimize zarar verdiğini anlayıp sevgi dilinin hakim olduğu beyaz bir sayfa açalım.

2158299.jpg

laujpwbodkskmapybvngiq.webp

42c7a9f704144e3bb3521d62aec951d3.jpg

ali-koc-hasan-arat-a-ziyarette-bulundu-1702915883-224-x750.webp

İlgili Haberler
2024 yılı takvimi açıklandı
2024 yılı takvimi açıklandı
Batshuayi'nin 3 talibi ortaya çıktı
Batshuayi'nin 3 talibi ortaya çıktı
Bursa Büyükşehir Belediyespor 119 dakikada fişi çekti
Bursa Büyükşehir Belediyespor 119 dakikada fişi çekti
Dursun Özbek'le ilgili son dakika açıklaması. Hastaneye kaldırılmıştı
Sparta Prag'ın yıldızından Galatasaray itirafı
Son Haberler
Icardi Burak Özçivit ve Teoman. Herkes bu fotoğrafı konuşuyor Spor
Icardi Burak Özçivit ve Teoman. Herkes bu fotoğrafı konuşuyor
Bariyerlere saplanan otomobildeki anne ve oğlu öldü Gündem
Bariyerlere saplanan otomobildeki anne ve oğlu öldü
Yemeksepeti'nin sahibi dev şirketten Türkiye kararı Gündem
Yemeksepeti'nin sahibi dev şirketten Türkiye kararı
Halil Umut Meler iddianamesine flaş adli tıp raporu girdi Spor
Halil Umut Meler iddianamesine flaş adli tıp raporu girdi
Son Dakika... Van'da deprem Gündem
Son Dakika... Van'da deprem
Fenerbahçe'ye kurulan tuzağı Erman Toroğlu açıkladı Spor
Fenerbahçe'ye kurulan tuzağı Erman Toroğlu açıkladı
Gazeteci Hasan Kılıç hayatını kaybetti Gündem
Gazeteci Hasan Kılıç hayatını kaybetti