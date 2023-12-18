Ali Koç ve Hasan Arat Türk futbolunu kökten değiştirebilecek hamleyi yaptı. Diğer başkanlara sadece takip etmek kaldı

Eren Bozdaş- YENİÇAĞ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yapılan olağanüstü kongre sonrası Beşiktaş’ın 35. Başkanı olan Hasan Arat’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ali Koç yaptığı ziyarete ilişkin, “Ben buradaki sıcak, samimi, dostane, misafirperver karşılama için Sayın Başkana ve yönetim kurulunu da özellikle çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu ziyaret yapacağımız pek çok ziyaretin başlangıcı olur. Türk futbolunun da buna ihtiyacı var. İyilik de bulaşıcıdır. Sahada rekabet saha dışında da yapıcı rekabet." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş başkanı Hasan Arat ise, “Ben buradaki sıcak, samimi, dostane, misafirperver karşılama için Sayın Başkana ve yönetim kurulunu da özellikle çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu ziyaret yapacağımız pek çok ziyaretin başlangıcı olur. Türk futbolunun da buna ihtiyacı var. İyilik de bulaşıcıdır. Sahada rekabet saha dışında da yapıcı rekabet." dedi.

Yapılan ziyaret sonrası İkili birbirlerine takımlarının 100. Yıl formalarını hediye ederken Ali Koç Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini Hasan Arat ise Rahmi Koç'un üyelik formunun çerçeveletilmiş halini takdim etti.

Yapılan bu ziyaret diğer ülkelerde olsa gayet basit ve normal bir olay olarak sayılabilecekken, dibi görmüş Türk futbolunda pek çok gelişmenin öncüsü olabilir.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ın da dediği gibi iyilik bulaşıcıdır. Camiaların önde gelenleri arasında bu tarz ziyaretlerin arttığı, nefretin son bulduğu ve birlik mesajlarının verildiği bir ortamda iyilik herkese bulaşabilir.

Yeter ki yediden yetmişe hepimiz, hakemin dövüldüğü, federasyon başkanının parmak salladığı kulüplerin birbirlerini binbir suçla itham ettiği bir ortamın en çok kendi kulüplerimize zarar verdiğini anlayıp sevgi dilinin hakim olduğu beyaz bir sayfa açalım.