Fenerbahçe'ye özel otobüs. Anahtarı kaptan teslim aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'ye özel otobüs. Anahtarı kaptan teslim aldı
Fenerbahçe'nin voleybol takımları için özel olarak tasarlanan yeni otobüs, törenle teslim edildi.

Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis tesislerinde düzenlenen törene Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, Gürsel Turizm'in yönetim kurulu başkanı Levent Birant, yönetim kurulu başkan yardımcısı Hürer Fethi Gündüz ve genel müdürü Kerem Birant'ın yanı sıra Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik, voleybolcular Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Hasan Yeşilbudak ve Murat Yenipazar katıldı.

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Simla Türker Bayazıt, törende yaptığı konuşmada, Gürsel Turizm'in yarım asırdır Fenerbahçe'ye katkı sağladığını aktararak, şunları söyledi:

"Gürsel Turizm, bizim için bir sponsordan öte. Artık onlar bizim ailemizin bir parçası. Bize futbolda, basketbolda ve voleybolda destek oluyor. Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı sezonun ilk yarısını lider tamamladı. Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı da ligde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Hafta içi evimizde Avrupa maçımız, hafta sonu ise Ankara deplasmanımız var. Şans diliyorum. Umuyorum ki ilk devreyi hedeflediğimiz gibi tamamlayacağız."

Fenerbahçe'nin karayolu ulaşım sponsoru Gürsel Turizm'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hürer Fethi Gündüz de yarım asırdır Fenerbahçe'ye destek verdiklerini hatırlatarak, "Çok önemli bir sponsorluğa devam ediyoruz. Dünya spor tarihinin en uzun soluklu sponsorluğu. Bu bize çok gurur veriyor. Umarım bizden sonraki nesil de bu desteğe devam eder. Voleybol takımı oyuncuları da genç nesle örnek olmaya devam ediyor. Bunun için onlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Fenerbahçeli voleybolculardan Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Hasan Yeşilbudak ve Murat Yenipazar ile takım menajeri Pelin Çelik de Gürsel Turizm'e otobüs için teşekkür etti.

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