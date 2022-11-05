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  • Bay Kemal Londra'da bombayı patlattı. Arkadaki evin Mehmet Cengiz'e ait olduğu iddia edildi

Bay Kemal Londra'da bombayı patlattı. Arkadaki evin Mehmet Cengiz'e ait olduğu iddia edildi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ey çeteler, bakın ey çeteler kaçmaya çalıştığınız sokaktayım" diyerek bir video paylaşmıştı. Feyzi İşbaşaran, o evlerin kime ait olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 18:17
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Bay Kemal Londra'da bombayı patlattı. Feyzi İşbaşaran arkadaki evin Mehmet Cengiz'e ait olduğunu iddia etti

Bay Kemal Londra'da bombayı patlattı. Arkadaki evin Mehmet Cengiz'e ait olduğu iddia edildi
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü. Peki ya onların çocuklarına?” notunu kaydettiği bir video paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu, “Bugün Londra’da Chelsea’yi size tanıtmaya geldim. Türkiye’den kara parasını kaçıran, bazı sözüm ona aileler, ama gerçekte çeteler gayrimenkullerini tek tek bu semte dizdiler.” demişti.

Eski milletvekili Feyzi İşbaşaran, CHP liderinin video paylaştığı evlerin kime ait olduğunu açıkladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Feyzi İşbaşaran, arkadaki evlerin Mehmet Cengiz'e ait olduğunu iddia etti.

İşbaşaran, "Burası Mehmet Cengiz’in evlerinin olduğu, Katarlıların yaptığı Londra/Chelsea Barracks/Belgravia 

İçinde kilisesi bile var. Camiyi de artık Mehmet Cengiz yapar" ifadelerini kullandı.

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Komilfo
5.11.2022 19:00
Bay Kemal'in bu bilgileri nereden aldığını merak ettim ben. Mehmet Cengiz kimdi diyenlere bir hatırlatma yapılsa iyi olurdu.  
 
Abbas
5.11.2022 18:36
Kemal bey sana oy vermeyen sürünmeyi gerçekten hak ediyor, zaten Meral hocam yakınlarına Vasiyeti boşuna etmiş  
 
Yurttas
5.11.2022 18:30
Akp liler dusunup tasinmaz bir kulp uydururlar,  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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