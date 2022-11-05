Bay Kemal Londra'da bombayı patlattı. Arkadaki evin Mehmet Cengiz'e ait olduğu iddia edildi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü. Peki ya onların çocuklarına?” notunu kaydettiği bir video paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu, “Bugün Londra’da Chelsea’yi size tanıtmaya geldim. Türkiye’den kara parasını kaçıran, bazı sözüm ona aileler, ama gerçekte çeteler gayrimenkullerini tek tek bu semte dizdiler.” demişti.

Eski milletvekili Feyzi İşbaşaran, CHP liderinin video paylaştığı evlerin kime ait olduğunu açıkladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Feyzi İşbaşaran, arkadaki evlerin Mehmet Cengiz'e ait olduğunu iddia etti.

İşbaşaran, "Burası Mehmet Cengiz’in evlerinin olduğu, Katarlıların yaptığı Londra/Chelsea Barracks/Belgravia

İçinde kilisesi bile var. Camiyi de artık Mehmet Cengiz yapar" ifadelerini kullandı.