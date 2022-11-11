Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Herkesle helalleşemezsiniz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyenin toplantı salonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretine ilişkin soruya cevap veren Özcan, "Amerika gezisini haberlerden izlemiştik. İngiltere gezisini çok takip edemedim. İngiltere'ye niye gitti, İngiltere'de kimlerle görüştü bilmiyorum. Ama Amberin Zaman ile fotoğraf paylaşmasını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına yakıştıramadım." ifadelerini kullandı.

"PKK İLE NASIL HELALLEŞECEĞİZ?"

Özcan, helalleşmenin güzel bir şey olduğunu ancak herkesle helalleşilemeyeceğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"PKK ile nasıl helalleşeceğiz? Olmaz böyle bir şey. Helalleşilemeyecek şeyler var. 'Dersim Katliamı' diyor birileri. 'Dersim Katliamı' değil, Dersim'de bir ayaklanma çıktı. Devlet de onu bastırması gereken şekliyle bastırdı. O zaman 'Şeyh Said Ayaklanması'nı çıkartanlarla da helalleşmek lazım herkesle helalleşilecekse. Dolayısıyla ben dışarıdan takip ediyorum."

"BAŞÖRTÜSÜYLE İLGİLİ BİR SORUN MU KALDI MEMLEKETTE?"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğru çıkışları olmasına rağmen bazen de kamuoyunun anlamadığı, 'Niye yaptı şimdi durup dururken dediği' çıkışlar olduğunu da ifade eden Özcan, şunları söyledi:

"Mesela başörtüsü meselesi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu teklifi iyi niyetle yaptığına eminim. Ama siyasi sonuçlarını ön görmeden bu öneriyi ortaya attığını düşünüyorum. Başörtüsü ile ilgili bir sorun mu kaldı memlekette? 3 buçuk yıldır nüfusun yüzde 60'ını CHP'li belediye başkanları yönetiyor. Bir tane belediyede başörtülü diye mobinge uğrayan, işten çıkartılan birini duydunuz mu? Kapalısı da var, açığı da var. Bu süreçte başını kapatan da var, açan da var. Bu zaten toplumsal bir mutabakat ile çözülmüştü."