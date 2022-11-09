9 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • “Bay Kemal’in yanında kimler olmayacak…” diyerek paylaştı! Kılıçdaroğlu'ndan partisine net mesaj

“Bay Kemal’in yanında kimler olmayacak…” diyerek paylaştı! Kılıçdaroğlu'ndan partisine net mesaj

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, “Bay Kemal’in yanında kula kulluk edenler asla yer almayacak” dediği anları sosyal medyadan, “Bay Kemal’in yanında kimler olmayacak” notuyla paylaştı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 00:48
Takip Et

Kılıçdaroğlu'ndan partisine net mesaj: “Bay Kemal’in yanında kimler olmayacak…” diyerek paylaştı

“Bay Kemal’in yanında kimler olmayacak…” diyerek paylaştı! Kılıçdaroğlu'ndan partisine net mesaj
+
Aa
-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin Meclis’teki grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü içeren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu, “Bay Kemal’in yanında kimler olmayacak…” mesajıyla paylaştığı videoda şunları söyledi:

“DALKAVUKLAR OLMAYACAK”

“Son sözüm CHP’lilere. Ayağa kalk CHP, ayağa kalk Türkiyem diyorum. Nefsine hakim olanların iktidarı geliyor. Nefsine hakim olmayan hiç kimseyi yanımda tutmayacağım, isterse 40 yıllık arkadaşım olsun. Bay Kemal’in yanında kula kulluk edenler asla yer almayacak, dalkavuklar olmayacak. Bay Kemal’in yanında sizler olacaksınız. Vatanseverler olacak. Durma CHP, korkma ve kaygılanma. Bedeli ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
1
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk
2
﻿Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk
﻿Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
3
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
4
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿İşte sosyal medyayı yakıp yıkan düğün videosu
5
﻿İşte sosyal medyayı yakıp yıkan düğün videosu
﻿İşte sosyal medyayı yakıp yıkan düğün videosu
﻿Bahçeli: AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve normaldir. AKP - HDP görüşmesine destek verdi
6
﻿Bahçeli: AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve normaldir. AKP - HDP görüşmesine destek verdi
﻿Bahçeli: AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve normaldir. AKP - HDP görüşmesine destek verdi
﻿Kemal Kılıçdaroğlu: Tarihin en büyük servet transferini yaptılar. Bu kardeşiniz parayı buldu 5 trilyon dolar
7
﻿Kemal Kılıçdaroğlu: Tarihin en büyük servet transferini yaptılar. Bu kardeşiniz parayı buldu 5 trilyon dolar
﻿Kemal Kılıçdaroğlu: Tarihin en büyük servet transferini yaptılar. Bu kardeşiniz parayı buldu 5 trilyon dolar
﻿Ofspor'un hocası Tolgay Kerimoğlu Tugay Kerimoğlu'nun kardeşi çıktı: Flaş açıklama
﻿Ofspor'un hocası Tolgay Kerimoğlu Tugay Kerimoğlu'nun kardeşi çıktı: Flaş açıklama
﻿Ofspor'un hocası Tolgay Kerimoğlu Tugay Kerimoğlu'nun kardeşi çıktı: Flaş açıklama
﻿ABD ara seçimlerinde Trump kime oy verdiğini açıkladı
﻿ABD ara seçimlerinde Trump kime oy verdiğini açıkladı
﻿ABD ara seçimlerinde Trump kime oy verdiğini açıkladı
﻿Çanakkale'de balıkçı teknesiyle sürüklenen 149 kaçak göçmen kurtarıldı
﻿Çanakkale'de balıkçı teknesiyle sürüklenen 149 kaçak göçmen kurtarıldı
﻿Çanakkale'de balıkçı teknesiyle sürüklenen 149 kaçak göçmen kurtarıldı
﻿Okan Buruk gözlerine inanamadı
﻿Okan Buruk gözlerine inanamadı
﻿Okan Buruk gözlerine inanamadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.