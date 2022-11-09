“Bay Kemal’in yanında kimler olmayacak…” diyerek paylaştı! Kılıçdaroğlu'ndan partisine net mesaj

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin Meclis’teki grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü içeren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu, “Bay Kemal’in yanında kimler olmayacak…” mesajıyla paylaştığı videoda şunları söyledi:

“DALKAVUKLAR OLMAYACAK”

“Son sözüm CHP’lilere. Ayağa kalk CHP, ayağa kalk Türkiyem diyorum. Nefsine hakim olanların iktidarı geliyor. Nefsine hakim olmayan hiç kimseyi yanımda tutmayacağım, isterse 40 yıllık arkadaşım olsun. Bay Kemal’in yanında kula kulluk edenler asla yer almayacak, dalkavuklar olmayacak. Bay Kemal’in yanında sizler olacaksınız. Vatanseverler olacak. Durma CHP, korkma ve kaygılanma. Bedeli ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız.”