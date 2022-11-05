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  • Kılıçdaroğlu: Bakın ey çeteler kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım. Gençler sizin ihtiyacınız olan parayı buldum

Kılıçdaroğlu: Bakın ey çeteler kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım. Gençler sizin ihtiyacınız olan parayı buldum

İngiltere'ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sevgili gençler, sizin ihtiyacınız olan parayı buldum" dedi. Kılıçdaroğlu "Bugün Londra’da Chelsea’yi size tanıtmaya geldim. Bakın ey çeteler, kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım şuan" diye konuştu.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 09:38
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Gençler sizin ihtiyacınız olan parayı buldum. Kılıçdaroğlu: Bakın ey çeteler kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım

Kılıçdaroğlu: Bakın ey çeteler kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım. Gençler sizin ihtiyacınız olan parayı buldum
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TELE1'in haberine göre, İngiltere’de yatırımcılarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından işaret ettiği saatte bir video paylaştı. Chelsea’den seslenen Kılıçdaroğlu, “Bugün Londra’da Chelsea’yi size tanıtmaya geldim. Türkiye’den kara parasını kaçıran, bazı sözüm ona aileler, ama gerçekte çeteler gayrimenkullerini tek tek bu semte dizdiler.” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü. Peki ya onların çocuklarına?” notunu kaydettiği bir video paylaştı.

İngiltere’de yatırımcılarla görüştüğünü belirten Kılıçdaroğlu, “Sevgili gençler, sizin ihtiyacınız olan parayı buldum. Tüm dünyaya ilham vereceksiniz, emin olun! Ve göreceksiniz güzel Türkiye’yi nasıl birlikte inşa edeceğimizi.” diyerek gençlere seslendi.

"HAZİNEMİZİN 1 KURUŞUNU BİLE BIRAKMAM"

Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoda şu açıklamalarda bulundu:

Bu aralar ortamı bulandırmak için, aile, anayasa konuşanlar var. Ne tesadüftür ki dünyanın neresine gitsem birilerinin ailesiyle karşılaşıyoruz. Bazen New York’taki gökdelenlerde, bazen Man Adası’ndaki banka hesaplarında.

Ama aile demişken bugün Londra’da Chelsea’yi size tanıtmaya geldim. Türkiye’den kara parasını kaçıran, bazı sözüm ona aileler, ama gerçekte çeteler; gayrimenkullerini tek tek bu semte dizdiler. Diyorlar ki Bay Kemaller iktidara gelince kaçacak yerimiz olsun.

Bakın ey çeteler, kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım şuan. Ne yaptığınızı, ne yapacağınız gayet iyi biliyorum. Önce kara parayı Türkiye’ye sokuyorsunuz, yıkayıp paklayıp günlerce aklıyorsunuz, sonra dışarı geri çıkarıp aileleriniz için yatırıma çeviriyorsunuz. Ne ala dünya değil mi?

"İKİ SEÇENEKTEN BİRİNİ SEÇECEKSİNİZ"

Hazinemizin bir kuruşu dahi yanınıza bırakırsam namerdim. Bu kadar net, bu kadar açık söylüyorum. Göreceksiniz siz aileyi. Bakın sevgili halkım, bu seçimde iki Türkiye var önünüzde. Birini seçeceksiniz. İlki, kara para ile beşli çetelerin daha da zengin edildiği, bizim çocuklarımıza ise meth’in, uyuşturucunun kaldığı bir Türkiye.

Diğer Türkiye ise, temiz, teknolojik, iklim dostu yatırımları olan, gençlerimizi sokaklardan kurtaran, girişimci evlerine yerleştiren, yepyeni, pırıl pırıl, çok güzel bir Türkiye. O Türkiye’de baronlara, mafyaya, çetelere yer yok. Orada fotoromanlara da yer yok. Olmayacak da zaten. İşte ben bu parlak Türkiye için dört gündür yatırımcılarla konuşuyorum.

Önce dünyada toplam 5 trilyon dolarlık fon yöneten yatırım bankalarıyla görüştük. Bugün toplamda 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fonla görüştük. Akşam ise 342 milyar dolarlık büyüklüğü ile dünyanın en büyük teknoloji yatırımlarını yapan bir yatırım grubu ile görüşeceğim.

Sevgili gençler, sizin ihtiyacınız olan parayı buldum. Tüm dünyaya ilham vereceksiniz, emin olun! Ve göreceksiniz güzel Türkiye’yi nasıl birlikte inşa edeceğimizi.”

 

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Varlık barışı
5.11.2022 09:49
Varlık barışı altında kimler para getirdi,kimler ABD ve Londra'ya para gonderdiyse onlar kaçabilir.Zaten Swift sistemini ABD kontrol ediyor,kimde kara para var bilir ama bölüşür da ABD bunları içeder  
 
Birisi
5.11.2022 09:46
Eğer yeni gelecek hükümet bu talana ve vurguna hesap sormazsa bir daha hesap sormayan hiç bir partiye oy vermeyeceğim!  
 
Tahsin
5.11.2022 09:45
Kılıçdaroğlu son zamanlarda büyük hatalar yapıyor sosyal medya yasası görüşülür ABD ye gider baş örtüsü görüşülür londraya gider sen aday olma  
 
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