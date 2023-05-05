Bay Kemal'in Tahtası'nda yedinci bölüm: Organize Sanat Bölgeleri kuracağız

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı yeni video ile kültür-sanat ve eğlence sektöründe yapılacakları anlattı.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye’yi ihya etmeye o kadar hazırız ki, o kadar çok çalıştık ki… Organize Sanat Bölgeleri’ni anlattım" başlığı ile serinin yedinci videosunu paylaştı.

Kültür, sanat ve eğlence sektöründe yapılacak çalışmaları sıralayan Kılıçdaroğlu, dizi, film ve oyun sektöründe dünyadaki "pastadan" daha fazla "pay" almak istediğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu sektöre tüm desteğin verilerek yıllık 5 milyar dolar ihracat hedefi koyulacağını da söyledi.

Kılıçdaroğlu videoda şunları söyledi:

"ORGANİZE SANAT BÖLGELERİ'NDEN KONUŞACAĞIZ"

Bu defa bacasız sanayi diye bildiğimiz bir sektöre, kültür sanat eğlence sektörüne dair çok sayıdaki projelerimizden bir tanesini aktaracağım sizlere. Bugün OSB'lerden konuşacağız. Ama bunlar bildiğiniz OSB'ler değil. Yani, Organize Sanayi Bölgeleri değil, Organize Sanat Bölgeleri'nden konuşacağız. Evet, doğru duydunuz.

Kuracağımız organize sanat bölgeleriyle yaratıcı fikirleri dünya piyasasında değere sahip görsel ve dijital ürünlere dönüştüreceğiz. Ülkemizde görsel sanatlar ve eğlence sektörü en verimli, kar marjı en yüksek sektörlerden birisi ve aynı zamanda yerli.

"YILLIK 5 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİ KOYACAĞIZ"

Bugün Türkiye'de her yıl dünya standartlarında yaklaşık 200 dizi çekiliyor. Bu diziler dünyadaki 140 ülkede izlenilerek ülkemize 400 milyon dolar gelir sağlıyor. Tüm dünyada pazarın büyüklüğü ise 1 trilyon doların üzerinde. Biz neden kazanmayalım?

Güney Kore bunu yaptıysa biz neden yapmayalım, yapacağız. Bu pastadaki payımızı artıracağız. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerimize finansmanından yer tahsisine, tanıtımından teknoloji desteğine kadar tüm destekleri verecek ve yıllık 5 milyar dolar ihracat hedefi koyacağız.

"İSTANBUL'DA 2 ENDÜSTRİ BÖLGESİ KURACAĞIZ"

Bu desteği animasyon, sinema, reklamcılık, dizi ve dijital oyun şirketlerine sağlayacağız. Yaratıcı kültür ekonomisini geliştirmek amacıyla İstanbul'da 2 özel endüstri bölgesi kuracağız. Birinci bölge, sinema ve dizi-film şirketlerinin bölgesi olacak. İkinci özel endüstri bölgesinde animasyon ve dijital oyun odaklı şirketler yer alacak.

"DİJİTAL TEKNOLOJİLER VE SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AÇACAĞIZ"

Bu bölgede sektörün ihtiyaç duyduğu teknolojileri geliştirmek ve nitelikli iş gücü yetiştirmek için Dijital Teknolojiler ve Sanatlar Üniversitesi açacağız. Neden organize sanat bölgelerine ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü şirketler ve yaratıcı bireyler arasında bir sinerji sağlarsak tüm sektör büyür. Eğer her bir dizimiz döviz getiren bir fabrika, her reklamcımız bir inovatif bilim insanı kadar katma değer yaratabiliyor. Bu fırsat alanını değerlendireceğiz.

Aynı zamanda, binlerce gencimize eğiterek, görsel sanatlar sektöründe meslek sahibi yapacağız. Hep birlikte kazanacak, hakça bölüşeceğiz.